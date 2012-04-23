جمعی از سوری ها و مصری های مقیم تهران با اسرای فلسطینی ابراز همدردی کردند

به گزارش خبرنگار مهر تجمع جمعی از دانشجویان و سوری ها ، مصری ها و بحرینی های مقیم تهران همزمان با تجمع دانشجویان دانشگاههای تهران در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران حضور یافتند.

این افراد با شعارهایی نظیر "لا شیعه لا سنی وحده وحده اسلامی"، "مرگ بر آل خلیفه" از اسرای فلسطینی و بحرینی حمایت کردند.

همچنین آنها تصاویر بشار اسد، سید حسن نصرالله و شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در دست داشتند.

گفتنی است این دانشجویان و فعالان مقیم تهران همچنین با شعارهایی نسبت به سیاست های خصمانه غرب نسبت به نظام حاکم در سوریه اعتراض و خواهان جلوگیری از دخالت آمریکا و کشورهای غربی در مسائل سوریه شدند.

بعد از اعلام رسمی پایان تجمع دانشجویان دانشگاههای تهران مقابل سازمان ملل این افراد تجمع خود را تا خیابانهای اطراف با سر دادن شعارهایی علیه آل خلیفه و آل سعود ادامه دادند.