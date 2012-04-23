برگزاری جشنواره تخصصی بازیگری " از ایده تا بداهه " در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پور جعفری افزود: از آنجاییکه بازیگر عنصر اصلی هنر تئاتر است، واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان با ایجاد فضای مناسب برای ارائه توانایی های هنرجویان بازیگری و همچنین شناخت استعداد های جوان، سومین جشنواره تخصصی بازیگری " از ایده تا بداهه " را در دو بخش هنر جویی و حرفه ای برگزار می کند.

وی همچنین مهلت ثبت نام در جشنواره را تا پنجم خرداد ماه سال جاری عنوان کرد و اظهارداشت: شروع بازبینی آثار30 خرداد ماه و جشنواره از 26 تا 29 تیر امسال برگزار می شود.



مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان با بیان اینکه جشنواره در دو بخش هنرجویی و حرفه ای برگزار می شود، گفت: در بخش هنرجویی مقاضیان باید دورههای تکمیلی یا عالی بازیگری را گذرانده باشند و ارائه مدرک از آموزشگاه برای هنرجویان الزامی است همچنین در بخش حرفه ای نیز ارائه بروشور پنجم اثر از اجرای عمومی یا مدرک حضور در سه جشنواره کشور الزامی است.



وی اشاره کرد: هر بازیگر می تواند یکی از موضوعات اخلاق و خانواده ، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را انتخاب کرده و براساس آن اتودی 10 تا 15 دقیقه ای آماده کند.



پور جعفری تصریح کرد: هیئت داوران به صورت بداهه توانایی های بازیگران را مورد ارزیابی قرار می دهند و امتیاز نهایی بر اساس اتود و بداهه محاسبه خواهد شد.

وی اذعان داشت: درزمان برگزاری جشنواره، برای هنرجویان کارگاه بازیگری نیز برگزار می شود.



این مسئول ادامه داد: دومین دوره جشنواره تخصصی بازیگری " از ایده تا بداهه " مرداد ماه سال گذشته با حضور 90 نفر از هنرمندان استان برگزار شد که مورد استقبال علاقه مندان قرار گرفت.