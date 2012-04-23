"مرکل" بازنده دیگر انتخابات فرانسه/ نگرانی آلمان از مناسبات آینده پاریس- برلین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی در این باره با اشاره به پیروزی "فرانسوا اولاند" در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نوشت : یکی از بازندگان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در برلین نشسته است و آن آنجلا مرکل است. وی به شدت حمایت خود را از سارکوزی اعلام کرده بود. در فوریه گذشته این دو سیاستمدار یک مصاحبه تلویزیونی بسیار قابل توجه را در کاخ الیزه از خود به نمایش گذاشتند. چندی پیش نیز وزیر کشور فرانسه و آلمان مشترکا خواستار به اجرا در آمدن کنترل مجددا مرزی در اروپا شدند.

نویسنده در ادامه این مطلب نوشت : مرکل در اوایل ظهور بحران یورو مناسبات فاصله داری با رئیس جمهوری فرانسه را در پیش گرفته بود که البته با توجه به شرایط بحرانی ارز مشترک در اروپا بالاخره این دو یک زبان مشترک پیدا کردند. هماهنگی های این دو شریک اروپایی روز به روز بیشتر شده به گونه ای که از دو شخصیت متفاوت یک شخصیت با نام به اصطلاح "مرکوزی" شکل گرفت که اولین کمک تیمی به یورو محسوب می شد.

این روزنامه سوئیسی همچنین به هماهنگی مرکل و سارکوزی در حل بحران یورو بعد از مدتها شک و تردید و حتی عقب نشینی سارکوزی از بسیاری تصمیماتش برای هماهنگی بیشتر با طرحهای آلمان نوشته و خاطر نشان کرد: با وجود اینکه اخیرا علاقه سارکوزی به آلمان و طرحهایش کم شده است، اما این نگرانی در برلین وجود دارد که با پیروزی اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نجات یورو سخت تر شود.

این سوسیالیست فرانسوی اعلام کرده است که بسته پیشنهادی اروپا برای حل بحران یورو را تنها در صورتی می پذیرد که به صورت همزمان رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد. وی نمی خواهد در یک سیاست صرفا ریاضت اقتصادی سهیم شود.

برلین با نگرانی مسئله حمایت اولاند از طرح اوراق قرضه مشترک در اروپا را بررسی می کند که به بانک مرکزی اروپا نقش مهمتری را می دهد. حکومت آلمان امیدوار است که نتایج انتخابات فرانسه ناآرامیهای جدید در روند نجات یورو ایجاد نکند. هیچ چیز برای وضعیت آشفته بازارها بدتر از این نیست که فرانسه و آلمان هماهنگی خود را از دست بدهند.

تاگس انسایگر در ادامه نوشت : با توجه به شرایط دشوار سارکوزی آلمان خود را برای تغییر قدرت در فرانسه آماده می کند. در هفته گذشته دفتر صدر اعظم آلمان اولین مناسبات خود را با حزب فرانسوا اولاند برقرار کرد.

