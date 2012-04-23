۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۱۴

قوام آبادی:

افزایش قیمت کالا بدون اطلاع سازمان حمایت از مصرف کنندگان غیرقانونی است

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان هر گونه افزایش قیمت بدون اطلاع سازمان حمایت از مصرف کنندگان را غیر قانونی اعلام کرد.

محمد رضا قوام آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر هر گونه افزایش قیمت بدون روند اعلام شده را غیر قانونی دانست و گفت: با افزایش قیمت کالاها برخورد جدی می شود و بازرسان در سطح بازار استان کرمان حضور فعال دارند.

وی ادامه داد: در صورتیکه کارخانه ها دلیلی برای افزایش قیمت دارند باید آن را مطرح کنند و مستندات خود را ارائه دهند زیرا برخی کالاها به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه کمی گران شده اند.

قوام آبادی گفت: مدارک ارائه شده کارخانجات در شورای حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بررسی و درنهایت تصمیم لازم در این خصوص اراده می شود.

وی گفت: در غیر این صورت افزایش قیمتهای داده شده خلاف قانون است و مشمول پیگیرد قانونی می شود.

وی از مردم خواست موارد افزایش قیمت را به دستگاههای نظارتی اعلام کنند.

