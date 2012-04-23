درخواست فرهاد دانشجو از وزارت خارجه درباره شعبه آکسفورد/ قدردان جاسبی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر فرهاد دانشجو عصر امروز در حاشیه تجدید بیعت با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران درباره جزئیات تعلیق واحد آکسفورد دانشگاه آزاد گفت: کشور انگلستان در زمینه تعلیق واحد آکسفورد دانشگاه آزاد مسائل سیاسی آموزشی را با هم خلط کرد و موجب شد که فعالیت این واحد تعلیق شود.

وی ادامه داد: در واحد آکسفورد دانشگاه آازاد تنها یکسری کارمند از 4 سال پیش تاکنون به منظور دریافت مجوز فعالیت می کردند و هیچ دانشجویی در این واحد تحصیل نمی کرد. واحد آکسفورد حتی به مرحله دریافت مجوز از انگلستان و وزارت علوم به منظور فعالیت رسمی دریافت نکرده بود.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تنها 40 نفر از دانشجویانی که در انگلیس درس می خواندند قرار بود پس از اتمام تحصیل در واحد آکسفورد آغاز بکارکنند اما هم اکنون ماموریت کارمندان این دانشگاه به علت بسته شدن حساب های این واحد به حالت تعلیق درآمده است .

دانشجو از وزارت امورخارجه ایران تقاضا کرد تا در چارچوب های قانونی موانع موجود بر سر ادامه فعالیت واحد آکسفورد برطرف شود.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی واحد دانشگاه آزاد اسلامی در جزیره ابوموسی تصریح کرد: اگر به تاریخ رجوع کنیم نه تنها جزیره ابوموسی بلکه بحرین و حتی خیلی چیزهای دیگر متعلق به ایران است و تا زمانی که جان داریم جزیره ابوموسی از آن ایران است.

بنابراین قصد داریم برای مردم ایرانی ساکن در جزیره ابوموسی واحد دانشگاه ازاد اسلامی ایجاد کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد در پاسخ به پرسش مهر درباره فعالیت جاسبی در دانشگاه آزاد گفت: گاهی اوقات با جاسبی مشورت می کنم و وی در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور فعال دارد و ما همیشه قدردان زحمات وی هستیم.

دانشجوی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره اجازه فعالیت تشکل های سیاسی در دانشگاه آزاد تاکید کرد که همه تشکلهای دانشگاه آزاد در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت صلاح دانشگاه ازاد می تواند نظرات موافق یا مخالف خود را بیان کند.

وی در ادامه گفتگوی خود باخبرنگاران درباره تعطیلی روزهای پنجنشبه برای کارکنان این دانشگاه اظهار داشت: جمعی از کارمندان دانشگاه مباحثی در خصوص پنجشنبه ها و برخی دیگر نظراتی درباره عدم تعطیلی پنجشنبه ها اعلام کردند. بعضی از کارمندان بر این باورند برخی از استادان دانشگاه آزاد به علت تدریس در سایر دانشگاهها تنها می توانند روزهای پنجشنبه و جمعه در دانشگاه آزاد حضور یابند و این عده مخالف تعطیلی پنجشنبه ها هستند. بنابراین هنوز به نتیجه متقن نرسیده ایم و اوایل مهرماه می توان گفت که می توان پنجشنبه ها را تعطیل کرد یا نه.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به شهریه های دانشگاه آزاد بار دیگر تاکید کرد که شهریه های دانشگاه آزاد زیاد نیست بلکه توان مردم در پرداخت شهریه ها کم است و تنها 20 درصد مردم توان پرداخت شهریه ها را دارند.

وی خاطرنشان کرد: شهریه برخی دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه ازاد در مقایسه با دانشگاههای علمی کاربردی و پیام نور به علت عدم رقابت بسیار بیشتر است ودر برخی از رشته ها هنوز ظرفیت خالی وجود دارد و من به عنوان رئیس دانشگاه آزاد موظم به منظور کاهش مالی این شهریه ها با ایجاد منابع مالی جدید میزان شهریه ها را بکاهم.