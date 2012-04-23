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۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۳۳

در اردبیل/

طرح آموزش مهارتهای تفسیر قرآن ائمه جماعات به کار خود پایان داد

طرح آموزش مهارتهای تفسیر قرآن ائمه جماعات به کار خود پایان داد

اردبیل - خبرگزاری مهر: طرح آموزش مهارتهای بیان تفسیر قرآن ویژه ائمه جماعات مساجد استان اردبیل پس از دو روز طی مراسمی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی استان اردبیل عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه این طرح طی سخنانی هدف از برگزاری این دوره را توسعه طرح آموزشی تفسیر و فن ترجمه و یکسان سازی این طرح در مساجد عنوان کرد.

خیراله عزیزی گفت: در این دوره اساتید تخصصی تفسیر قرآن به تدریس روشهای کاربردی تفسیر قرآن، اصول و مبانی تفسیر و عوامل موثر در بیان فصیح و روان معانی و تفسیر قرآن پرداختند.

وی ابراز امیدواری کرد که شرکت کنندگان پس از گذراندن دوره 44 ساعته، مهارتهای لازم را در خصوص تفسیر و مفاهیم قرآن کسب کرده و جلسات تفسیر را به صورت گسترده در مساجد برگزار کنند.

به گفته عزیزی در این طرح آموزشی موضوعاتی از قبیل اصول، مبانی و روشهای تفسیر، روشهای دسته بندی در تفسیر، راههای رفع لغزش در ترجمه و تدریس و... به ائمه جماعات مساجد استان ارائه شد.

وی با بیان اینکه این دوره از دوم اردیبهشت آغاز شده بود، متذکر شد: به شرکت کنندگان در این دوه گواهینامه پایان دوره آموزشی از سوی تیلیغات اسلامی اهدا خواهد شد.

تقوا لازمه مقابله با افکار و توطئه های دشمن است

در این مراسم یکی از اساتید مرکز تخصصی تفسیر قرآن نیز به راههای مقابله با تهدیدات دشمن علیه اعتقادات مردم اشاره کرد و تقوا را لازمه مقابله با توطئه های دشمن برشمرد.

حجت الاسلام علی زارعی با بیان اینکه دشمن با نیرنگ و نمادهای مختلف می خواهد ایمان را از دورن انسانها فرو پاشد، اضافه کرد: باید با بهره مندی از وجود دو بال قرآن و عترت و حفظ تقوا در باطن به مقابله بادشمن برخیزیم.

وی همچنین به اصول مهم در تفسیر قرآن اشاره کرد و متذکر شد: لازم‏ است مفسر تمام آراى راجع به جهان بینى و مبداء و منتهاى عالم و راه بین آغاز و انجام را بر قرآن مجید عرضه بدارد و حق و باطل آن را طبق میزان آسمانى تشخیص دهد و برای اینکار باید از مکاتب مختلف در خصوص قرآن آگاهی داشته باشد.
کد مطلب 1584685

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