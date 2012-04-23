دبیرخانه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی گرمسار تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور پیگیری توسعه بخش کشاورزی در شهرستان گرمسار برابر تصویب نامه هیئت وزیران اعضای کارگروه ستاد توسعه بخش کشاورزی در شهرستان گرمسار مشخص شد و از این پس هر 10روز یکبار این دبیرخانه برای رسیدگی به طرح های رسیده و همچنین پیگیری مصوبات جلسات کارگروه تشکیل جلسه خواهد داد.

این کارگروه در مرکز دارای 11 عضو است که اعضای آن را وزرای جهادکشاورزی، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن و تجارت، نیرو، کشور، نفت، اموراقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر هئیت دولت هستند و در استانها هم مدیران سازمانهای درگیر کارها و طرحها عضو هستند.

طبق قانون تمام اختیارات رئیس جمهور به ستاد توسعه بخش کشاورزی تفویض اختیار شده تا مصوبات کارگروه به عنوان مصوبات هیئت دولت منظور و قدرت اجرایی داشته باشند.

طرح های قابل طرح در این کارگروه شامل طرح های گلخانه ای، باغداری، دام، شیلات و طرحهای مدیریت منابع طبیعی همانند طرح های آبخیزداری، جنگل داری و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی است.