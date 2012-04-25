مجروحیت زن جوانی با پنکه سقفی در بازار برازجان

به گزارش خبرگزاری مهر، زن جوانی برای خرید در بازار روز برازجان وارد یک خشکبار فروشی شده و مشغول تهیه نیازهای خود بود که پنکه سقفی قدیمی در حال کار مغازه از جا کنده شده و روی وی سقوط می کند.

این زن جوان به شدت مجروح و بیهوش شده و در کف فروشگاه نقش بر زمین می شود.

دقایقی بعد از حادثه، اورژانس برای انتقال وی به بیمارستان 17 شهریور برازجان اقدام می کند. این حادثه در ساعات صبح رخ داده و جمع زیادی از مردم ناظر آن بوده اند.

حریق در پاساژ بهزادی برازجان فرو نشست

طی تماس پلیس 110 با مرکز پیام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری برازجان، اطلاع داده شد که مغازه ای در پاساژ بهزادی طعمه حریق شده است.

مامورین آتش نشانی بلافاصله و بعد از اطلاع در کمتر از سه دقیقه با دو اکیپ عملیاتی خود را به محل حادثه رساندند.

با وجود حرارت زیاد و دود ناشی از سوختن اجناس داخل فروشگاه، آتش نشانان سریعاً اقدام به بریدن قفل ها نموده و شعله های سرکش را فرو نشاندند.

در این عملیات با ازخود گذشتگی اکیپ های عملیاتی حاضر در محل، از رسیدن آتش به مغازه های مجاور جلوگیری به عمل آمد. محمدعلی عباسی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی از شهروندان خواست تا با رعایت نکات ایمنی در محل کار یا منزل از ایجاد چنین اتفاقاتی پیشگیری نمایند. علت این حادثه اتصال برق عنوان شده است.

برق جان جوشکار جوان برازجانی را گرفت

جوانی به نام امیر امینی اهل برازجان هنگامی که در محل کار خود در شرکت کشتی سازی صدرا بوشهر، درون لوله مشغول جوشکاری بوده دچار برق گرفتگی می شود و جان خود را از دست می دهد.

برخورد جوان اهل دالکی با پژو جانش را گرفت

جوانی به نام (م ـ د) اهل شهر دالکی هنگامی که سوار بر موتورسیکلت خود بود به عقب خودروی سواری پژو برخورد کرد و در این حادثه جان خود را از دست داد.