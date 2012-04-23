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۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۰۲

چهار کیلو حشیش در بابل کشف شد

چهار کیلو حشیش در بابل کشف شد

بابل - خبرگزاری مهر: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بابل موفق به کشف چهار کیلوگرم حشیش در این شهر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی بابل در پی کسب خبری مبنی برفعالیت فردی 26 ساله در امر تهیه وتوزیع مواد مخدر، موضوع را در دستور کارخود قرار دادند.

ماموران پس از چند روز کار اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی متوجه شدند متهم با استفاده از یک دستگاه خودرو اقدام به تهیه وتوزیع مواد مخدر می کند.

ماموران درادامه تحقیقات با شناسایی خودروی متهم، وی را حین تردد در یکی از خیابان های اصلی شهر دستگیر و در بازرسی از خودرو بیش از چهار کیلو و 700گرم حشیش را کشف و ضبط کنند.

متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 1584706

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