به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل سازمان ورزش و جوانان برگزار شد اظهارداشت: به منظور توسعه ورزشهای همگانی و کمک به سلامت مردم، همایش بزرگ پیاده روی خانواده 22 اردیبهشت ماه با اهداء جوائز نفیس در قزوین برگزار خواهد شد.

وی یادآورشد: همایش پیاده روی با محورقلب سالم، خانواده سالم، جامعه سالم با ورزش همگانی همزمان با میلاد دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن برگزار می شود.



رضایی با اشاره به اختصاص جوایز ارزنده از جمله خودرو به قید قرعه برای شرکت کنندگان در همایش بزرگ پیاده روی قزوین تصریح کرد: بخشی از جوایز این همایش پیاده روی توسط خیرین برای تامین مسکن محرومان به ویژه روستائیان اختصاص پیدا خواهد کرد.



رئیس هیئت ورزش های همگانی استان قزوین عنوان کرد: ثبت نام از شهروندان قزوینی برای حضور در همایش بزرگ پیاده روی خانواده از اوایل اردیبهشت ماه در معابر و میادین پرتردد و اماکن ورزشی شهر آغاز خواهد شد.



وی از اجرای برنامه های متنوع، شاد و مبتکرانه در همایش بزرگ پیاده روی خانواده خبر داد و گفت: به منظور ایجاد فضای فرح بخش و با نشاط در مدت زمان برگزاری همایش با استفاده از رباتهای ساخته شده توسط دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین در مسابقات بین المللی ربوکاپ که صاحب رتبه های برتر شده اند پرچم جمهوری اسلامی در مسیر پیاده روی با پرواز روباتها به احتزاز در خواهد آمد و مراسم قرعه کشی شرکت کنندگان نیز توسط این رباتها انجام خواهد شد.

رضایی همچنین گفت اجرای مولودی خوانی توسط گروه های مجرب، اجرای نرمش های صبحگاهی و سرود توسط نونهالان مهدهای کودک، اجرای ورزش باستانی توسط معلولان و جانبازان، از دیگر برنامه های پیش بینی شده در همایش بزرگ پیاده روی خانواده در قزوین است.

رئیس هیئت ورزش های همگانی استان قزوین همچنین از تشکیل میز کار توسط اساتید خوشنویسی با محوریت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و ورزش خبر داد.

وی یادآورشد: مسیر این همایش پیاده روی خانواده از ابتدای دانشگاه آزاد اسلامی باراجین آغاز می شود و در بوستان فدک به طول پنج کیلومتر پایان می یابد.

وی با بیان اینکه شبکه سوم سیما به طور زنده همایش پیاده روی خانواده را تحت پوشش تصویری قرار خواهد داد اظهارداشت: اهداء جوایزبه شرکت کنندگان هم در روز برگزاری همایش انجام شود.

رضایی با اشاره به اینکه ورزشهای ایروبیک و آمادگی جسمانی به مجموع ورزشهای همگانی اضافه شده است افزود: تعداد ورزشهای همگانی به 26 رشته افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کمیته بازی های رایانه ای، گردشگری و طبیعت گردی، طناب زنی، ماهیگری نیز در هیئت ورزشهای همگانی فعال شده اند.



همچنین دبیر هیئت ورزش های همگانی استان قزوین یادآورشد: برای اجرای همایش پیاده روی خانواده اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری قزوین، نیروی انتظامی و بسیاری از دستگاه های اجرایی و خدماتی همکاری می کنند.



کریم نعمتی بیان کرد: در همایش بزرگ پیاده روی خانواده هیئتهای اسب سواری، دوچرخه سواری، اتومبیلرانی با حضور موتورسواران برای آوردن برگه های قرعه کشی به محل، کاراته کاران، باستانی کاران نیز برای برگزاری بهتر این مراسم همکاری خواهند کرد.