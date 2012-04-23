بندرگز میزبان همایش منطقه ای تولید ملی شد

سورنا نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به همت معاونت پژوهشی و در راستای لبیک به دعوت ولایت و ندای طرح رهایی بخش رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و دعوت از متفکران و صاحبنظران و اندیشمندان و در راستای تحقق بخشیدن به منویات رهبری واحد بندرگز اقدام به برگزاری همایش منطقه ای با همکاری دیگر واحدهای منطقه کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد بندرگز هدف از برگزاری این همایش را مطالعه و تحقیق پیرامون تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در حوزه نظری و عملی و ضرورت توجه به تولید ملی در مقطع کنونی و حساس کشور و معرفی موفقیتها و دستاوردها درسایه تولید ملی دانست.

نسیمی در ادامه به محورها و موضوعات این همایش که شناسایی فرصتها و قابلیتهای استان گلستان در بهره گیری از کار و سرمایه ایرانی در راستای افزایش سرمایه گذاری و تولید ملی و ارتباط بهبود فضای کسب و کار در افزایش سطح سرمایه گذاری تولید ملی و... اشاره کرد.

وی اظهار داشت: مشارکت کنندگان در برپایی این همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان گلستان و سازمان بسیج اساتید، استانداری استان گلستان و فرمانداری شهرستان بندرگز هستند.