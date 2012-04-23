مراسم بزرگداشت روز جهانی زمین پاک در شهرستان بهارستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس نوبخت در این مراسم با اشاره به روز زمین پاک، پاک بودن زمین را باعث پاکی محیط زیست دانست و افزود: سلامتی جامعه پیرو سلامتی محیط مخصوصا محیط زیست است، با توجه به صنعتی شدن زندگی بشر و تهدید آلاینده های زیست محیطی که در اثر ایجاد کارخانجات، افزایش خودروها به وجود آمده و با توجه به کاهش سطح زمینهای باغی و کشاوزی مسئولان امر باید به فکر حفظ یا احیای هماهنگی و توازن میان زمین و انسان باشند.

وی افزود: هر فرد و گروهی می‌ تواند با برگزار کردن یک مراسم کوچک یا بزرگ، با پراکندن واژه های محیط زیست و بازیافت و صرفه جویی و مانند اینها در جامعه، با ترویج شیوه‌های زیست ساده‌ تر، با جلوگیری از ریخت و پاش غیرضروری، با عضویت در گروه‌ های زیست محیطی، با مراقبت از درختان و ... به طور کلی با کسب آگاهی از وضع زمین و احساس مسئولیت نسبت به آن، روز زمین را گرامی بدارد.

هم اکنون در شهرستان بهارستان بیش از 40 هزار رقبه وجود دارد که در بخش بوستان بزرگترین موقوفه با نام موقوفه مشیرالسلطنه دارای بیش از 20 هزار رقبه است.

این شهرستان از دو بخش بوستان وگلستان تشکیل شده، در بخش گلستان موقوفه سپهسالار که دارای شش دانگ از شهر سبز دشت است، برای روضه خوانی، کمک به فقرا و خیرات و مبرات وقف شده است.

مسئولیت در امور بانکداری، مسئولیتی سترگ و سنگین است



فرماندار شهرستان بهارستان در دیدار با رئیس بانک رفاه کارگران شهرستان بهارستان شعبه گلستان اعلام کرد: مسئولیت در امور بانکداری، مسئولیتی سترگ و سنگین است.

یونس نوبخت ادامه داد: اساسا کار بانکداری به خصوص با رویکرد دینی که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی در جامعه ما جا باز کرده، ظرافتهایی دارد که پایبندی به آنها امری دشوار است.

بازدید از مدرسه خیرساز در بهارستان



نوبخت فرماندار شهرستان بهارستان به همراه دهیار ریه از روند ساخت دو پروژه مدارس در حال انجام توسط مصلی نژاد خیرساز شهرستان بهارستان بازدید به عمل آورد.