361 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در کشور در 2.5 سال گذشته انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خلیلی‌خوشنود شامگاه دوشنبه در جلسه طرح‌های توسعه کشاورزی در زنجان افزود: دولت اهتمام ویژه‌ای به بخش کشاورزی داشته و از 2 سال گذشته ساماندهی ستاد کشوری در این زمینه شروع شده و برای زیرساخت‌های کشاورزی اعتبارات خوبی اختصاص داده شده است.

وی تأکید کرد: در سال گذشته از محل اعتبارات حوادث و شورای عالی آب برای آبیاری تحت‌فشار 1200 میلیارد تومان کمک بلاعوض به کشاورزان پرداخت شد.

خشنود همچنین در 5 ساله سوم برنامه 66 هزار هکتار شبکه آبیاری و زه‌کشی انجام شده و در دولت نهم 85 هزار هکتار و در طول 2.5 سال گذشته نیز 186 هزار هکتار آبیاری و زه‌کشی به انجام رسیده است که این بیانگر یک جهش خوب در ارتباط با شبکه‌های زه‌کشی آبیاری است.

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی، سرمایه انسانی، بانک عامل، سرمایه و آب را 4 رکن مهم در کشاورزی دانست و تصریح کرد: در راستای توسعه بخش کشاورزی باید هر کدام از این رکن‌ها ساماندهی شود همچنین در توسعه کشاورزی نظارت وزارتخانه، و استانداری بسیار مهم هستند که در چارچوب این اقدامات و با 30 میلیون تومان تسهیلات و 5 میلیون تومان اعتبارات عمرانی در بخش کشاورزی یک شغل پایدار ایجاد می‌شود.

خوشنود با بیان اینکه باید در راستای تحقق برنامه‌های توسعه کشاورزی، دستگاه‌های عضو ستاد در جلسات حضور مدوام داشته و برنامه‌های کارشناسی شده را در دستور کار خود قرار دهند، ادامه داد: محدودیتی برای ارائه تسهیلات در استان وجود نداشته و استان‌هایی که از عملکرد خوبی در حوزه کشاورزی برخودار باشند اعتبار دریافت خواهند کرد.

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی با تأکید بر اینکه اولویت دستگاه‌ها برای دریافت تسهیلات تأمین زیرساخت‌ها برای پروژه‌های کشاورزی است، افزود: استان زنجان در زمینه بیمه محصولات کشاورزی محدودیت ندارد، به همین خاطر امسال بیمه کشاورزی از صندوق توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.