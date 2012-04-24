به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک میزبان مراسم "90 روز تا المپیک" است که شنبه هفته آینده (9 اردیبهشت ماه) برگزار خواهد شد. قرار است این مراسم با حضور تمام ورزشکارانی که تا کنون موفق به کسب سهمیه بازی‎های المپیک لندن شده‎اند، خانواده‎های آنها، مدیران و پیشکسوتان ورزشی برگزار شود.

پیش از این و در فاصله صد روز مانده تا بازی‎های المپیک لندن مراسم "100 روز تا المپیک" به منظور برگزاری رقابت‏های نمادین میان المپین‎ها در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد که البته به جز چهار نفر از المپین‎ها، دیگر ورزشکاران المپیکی ایران استقبالی از این مراسم نکردند.

مراسم "90 روز تا المپیک" از ساعت 18 آغاز می‎شود.