به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک میزبان مراسم "90 روز تا المپیک" است که شنبه هفته آینده (9 اردیبهشت ماه) برگزار خواهد شد. قرار است این مراسم با حضور تمام ورزشکارانی که تا کنون موفق به کسب سهمیه بازیهای المپیک لندن شدهاند، خانوادههای آنها، مدیران و پیشکسوتان ورزشی برگزار شود.
پیش از این و در فاصله صد روز مانده تا بازیهای المپیک لندن مراسم "100 روز تا المپیک" به منظور برگزاری رقابتهای نمادین میان المپینها در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد که البته به جز چهار نفر از المپینها، دیگر ورزشکاران المپیکی ایران استقبالی از این مراسم نکردند.
مراسم "90 روز تا المپیک" از ساعت 18 آغاز میشود.
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