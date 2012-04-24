  1. ورزش
۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۲۸

با حضور خانوادگی المپین‏ها؛

مراسم "90 روز تا المپیک" برگزار می‎شود

مراسم "90 روز تا المپیک" برگزار می‎شود

مراسم "90 روز تا المپیک" با حضور ورزشکاران المپیکی و خانواده‎های آنها همراه با پیشکسوتان و مدیران ورزشی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک میزبان مراسم "90 روز تا المپیک" است که شنبه هفته آینده (9 اردیبهشت ماه) برگزار خواهد شد. قرار است این مراسم با حضور تمام ورزشکارانی که تا کنون موفق به کسب سهمیه بازی‎های المپیک لندن شده‎اند، خانواده‎های آنها، مدیران و پیشکسوتان ورزشی برگزار شود.

پیش از این و در فاصله صد روز مانده تا بازی‎های المپیک لندن مراسم "100 روز تا المپیک" به منظور برگزاری رقابت‏های نمادین میان المپین‎ها در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد که البته به جز چهار نفر از المپین‎ها، دیگر ورزشکاران المپیکی ایران استقبالی از این مراسم نکردند.

مراسم "90 روز تا المپیک" از ساعت 18 آغاز می‎شود.

کد مطلب 1584790

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها