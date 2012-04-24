به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، "اسحاق آل حبیب" معاون نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد در نشست ماهانه شورای امنیت اظهار داشت: دیدار اخیر رئیس جمهور کشورمان از جزیره ابوموسی و همه اقدامات ایران در این جزایر، بر پایه حق حاکمیت و اصول تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

شهرک سازی رژیم صهیونیستی عامل بی ثباتی در منطقه

آل حبیب در بخش دیگری از این نشست شورای امنیت که به مساله فلسطین اختصاص داشت، رویکرد توسعه طلبانه و غیر قانونی رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه را روندی نامید که به افزایش بی ثباتی و تنش در این منطقه منجر خواهد شد. وی ضمن حمایت از جلسه کشورهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو برای بررسی وضع اسفبار سرزمین های اشغالی فلسطین گفت: شرایط کنونی فلسطین، نگرانی عمیق و ناامیدی فزاینده را ایجاد کرده است.

وی افزود: متاسفانه سیاست های غیرقانونی و اقدامات تحریک کننده رژیم صهیونیستی ضد مردم، سرزمین و اماکن مقدس فلسطین اشغالی همچنان ادامه دارد که این امر می تواند به افزایش تنش و بی ثباتی در خاورمیانه منجر شود.

اسحاق آل حبیب با تفکیک اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و نیز نوارغزه، توجه اعضای شورای امنیت را به وضع سرزمینهای اشغالی جلب کرد و ادامه اقدام غیرقانونی رژیم صهیونیستی در حومه مسجد الاقصی و قبه الصخره در بیت المقدس اشغالی را از تحولات فوق العاده نگران کننده دانست. وی همچنین حمله به اماکن مقدس، استفاده از زور ضد نماز گزاران فلسطینی، شلیک گاز اشک آور، پرتاب نارنجک و شلیک بمب های صوتی و گلوله های پلاستیکی را از اقدامات رژیم صهیونیستی ضد مردم این مناطق دانست که نگرانی عمیق مسلمانان در سراسر جهان را در پی داشته است.

وی توجه شورای امنیت و جامعه جهانی را به افزایش تنش در اطراف مسجد الاقصی خواستار شد و گفت: توسعه شهرک سازی رژیم صهیونیستی و ساخت هزاران واحد مسکونی جدید در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی، از عوامل دیگر نگرانی جامعه جهانی است.

آل حبیب گفت: همزمان و در مقابل این شهرک سازی، ساختمان ها و محل سکونت فلسطینی ها، تخریب می شود و خشونت سازمان یافته ضد آنان و اموال شان در حال وقوع است.

وی شهرک سازی را نقض ماده 41 کنوانسیون چهارم ژنو و برخلاف تعهدات رژیم صهیونیستی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران از اقدام جنبش عدم تعهد مبنی بر درخواست از سوئیس به عنوان تضمین کننده کنوانسیون ژنو، با هدف تشکیل سریع کنفرانس کشورهای امضا کننده این کنوانسیون مبنی بر رعایت تعهد و مسئولیت جامعه جهانی در قبال سرزمین های اشغالی فلسطینی، حمایت می کند.

وی تاکید کرد: شرایط در غزه، بهتر از کرانه باختری نیست و در ماههای اخیر، نوار غزه شاهد بمباران و حمله نیروهای رژیم صهیونیستی بوده است. بسیاری از شهروندان از جمله زنان و کودکان در غزه هدف قرار گرفته اند و یک و نیم میلیون فلسطینی ساکن این منطقه از تامین نیازهای اولیه خود محروم شده اند.

آل حبیب تصریح کرد: رژیم صهیونیستی باید در قبال این جنایات جنگی، تروریسم دولتی و نقض سازمان یافته حقوق بشر در فلسطین اشغالی پاسخگو باشد و مرتکبان این جنایت ها باید در دادگاه محاکمه شوند. وی در بخش دیگری از سخنانش درباره تحولات سوریه نیز گفت: قویاً معتقدیم شرایط کنونی در سوریه فقط از طریق گفتگوی سیاسی به رهبری خود سوری ها و در رویکردی صلح آمیز، می تواند حل شود.

ایران از ماموریت کوفی عنان حمایت می کند

آل حبیب به سفر اخیر کوفی عنان، نماینده ویژه امور سوریه به تهران اشاره و تصریح کرد: مقامات جمهوری اسلامی ایران در ملاقات کوفی عنان به وی اطمینان دادند که از ماموریت او حمایت می کنند و نگرانی عمیق خود را از هرگونه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و عواقب منطقه ای آن ابراز کردند.

وی تاکید کرد: از تعامل سازنده و فعالانه حکومت سوریه با ماموریت کوفی عنان و گام های مثبت این کشور در این زمینه، خشنودیم.

زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی تهدید واقعی منطقه است

وی در پاسخ به ادعاهای بی اساس نماینده رژیم جنایتکار صهیونیستی درباره ماهیت صلح آمیز فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: اقدام رژیم صهیونیستی در انباشت مخفیانه صدها کلاهک اتمی و توسعه غیرقانونی زرادخانه هسته ای خود، تهدید واقعی برای منطقه و صلح و امنیت بین المللی است. وی به بی اعتنایی رژیم صهیونیستی به درخواست اکثریت قاطع کشورهای عضو سازمان ملل مبنی بر دست کشیدن از سلاح هسته ای و پذیرش معاهده ان پی تی اشاره و تاکید کرد: متاسفانه عدم اقدام ارگان های سازمان ملل در قبال این سیاست ها و اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی، تشجیع این رژیم خطرناک را در پی داشته است.