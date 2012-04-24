قصد داشتم از "تهاجم اسلامی" به نروژ جلو گیری کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آندرس برویک که در ماه جولای در یک اقدام تروریستی 77 نفر را در دو مکان در نروژ کشت، در این باره این اقدام خود گفت: هدف من این بود از یک تهاجم اسلامی به اروپا جلوگیری کنم.

وی جامعه چند فرهنگی نروژ را به باد انتقاد گرفت و گفت کسانی که برای این کار تلاش می کنند درصدد تخریب کشور هستند.

برویک در عین حال افراد کشته شده در اسلو را بی گناه توصیف کرد و در این رابطه عذرخواهی کرد اما درباره افراد کشته شده در جزیره اوتویا عذرخواهی نکرد زیرا که به گفته وی این افراد با دولت و سیاست در ارتباط بودند و برای تخریب جامعه تلاش می کردند.

این نخستین بار است که از 16 آوریل زمان آغاز محاکمه این نژاد پرست نروژی از اقدام خود ابراز تاسف می کند.

برویک ابراز داشت که هر کسی که با دولت و سیاست ارتباط دارد باید از مردم نروژ عذرخواهی بزرگی داشته باشد.