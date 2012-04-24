احداث موزه "ابابیل" طبس در ابهام/ آثار شکست آمریکا در حال نابودی

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر نخست رئیس جمهور و هیئت دولت به استان یزد و شهرستان طبس، پروژه ساخت موزه‌ ای با عنوان "ابابیل" یا "عبرت" در شهر طبس برای جمع ‌آوری و نمایش آثار به ‌جا مانده از واقعه شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس، به تصویب رسید که زمینی نیز برای این منظور اختصاص یافته است اما تاکنون هیچگونه اقدام عملی برای احداث این موزه انجام نشده است.

این در حالی است که رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌ های دفاع مقدس در سال 1389 از آغاز ساخت موزه بین‌ المللی استکبارستیزی در محل صحرای طبس خبر داد.

نخستین گام برای احداث موزه طبس با اختصاص یک میلیارد ریال توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برداشته شد

سردار سید محمد باقرزاده اظهار داشت: بنابه پیشنهاد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌ های دفاع مقدس و تصویب مقام معظم رهبری در تاریخ 23 اسفند سال 1388، موزه بین ‌المللی استکبارستیزی در صحرای طبس ساخته خواهد شد که در این زمینه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اختصاص یک میلیارد ریال نخستین گام را در این مسیر برداشته است.

باقرزاده گفت: تاکنون بخش مهمی از تجهیزاتی که از واقعه طبس برجای مانده جمع‌ آوری شده که در زمان مناسب به محل موزه واقع در صحرای طبس منتقل خواهد شد.

ساخت موزه در صحرای طبس هزینه بر است

اما امام جمعه طبس در این زمینه نظر دیگری دارد و معتقد است که ساخت موزه بین‌ المللی در محل صحرای طبس هزینه سنگینی به ‌دنبال دارد و تأمین امنیت و حفاظت آن نیز مشکل است و بر این اساس بهتر است این موزه در شهر طبس احداث شود.

موزه طبس قرار بود پس از واقعه طبس احداث شود اما پس از 30 سال هنوز اقدامی انجام نشده است

حجت‌ الاسلام سید ابراهیم مهاجریان بیان داشت: پیگیری احداث این موزه پس از واقعه طبس آغاز شد، اما پس از گذشت بیش از 30 سال هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

وی ادامه داد: بی‌ شک باید این موزه به جای صحرای طبس، در شهر طبس ساخته شود و با انتقال آثار به ‌جا مانده از این واقعه به شهر طبس، زمینه بازدید مردم، جهانگردان و محققان از این موزه و عبرت ظالمان فراهم آید.

امام جمعه طبس عنوان کرد: قبلا گفته می ‌شد قرار است در محل شکست آمریکا در صحرای طبس یادمان شهید محمد منتظر قائم و ماکت‌ هایی از واقعه احداث شود اما به تازگی مطلع شدیم که در این مکان موزه بین ‌المللی ساخته می ‌شود.

وی اضافه کرد: ما می ‌دانیم ساخت موزه بین ‌المللی در محل حادثه چه هزینه سنگینی دارد و تامین امنیت و حفاظت آن چقدر مشکل است، حتی طی سالیان گذشته مدت زیادی به‌ دنبال آب ‌یابی در آن منطقه بودند که در حال حاضر هم آب مسجد شکر با زحمت و هزینه زیادی تأمین می ‌شود، حال با وجود این مشکلات آیا صحیح است که بودجه دولت را در آن منطقه هزینه کرده و موزه بین ‌المللی بسازیم.

برای احداث موزه با مسئولان طبس مشورت نشده است

مهاجریان یادآور شد: چنانچه بخواهد در حوزه فعالیت هر شهری فعالیتی انجام شود، باید مسئولان آن شهر در جریان قرار گرفته و از آنان نظرخواهی شود و اگر احداث موزه بین ‌المللی در محل حادثه شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس کارشناسی شده است، چرا در این به اصطلاح کارشناسی با هیچ یک از مسئولان شهرستان طبس مشورت نشده است.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌ های انجام شده در سفر اول رئیس جمهور به استان یزد و شهرستان طبس تصویب شد که باید این موزه در شهر طبس احداث شود که زمینی برای این منظور اختصاص یافته و حتی کلنگ آن هم زده شده است.

در سفر اول رئیس جمهور احداث موزه در شهر طبس تصویب شد

امام جمعه طبس عنوان داشت: باید این موضوع بررسی و کارشناسی دقیق شده و سرمایه دولت و ملت در جایی هزینه شود که بازدهی بهتر و بیشتری داشته باشد.

مسئولان استان به طور جدی وارد عمل شوند

وی ضمن گلایه از عدم آغاز اقدام عملی برای احداث این موزه، اضافه کرد: از مسئولان استان یزد انتظار می‌ رود تا در راستای آغاز عملیات اجرایی احداث موزه ابابیل یا عبرت در طبس پیگیری و اقدام جدی کنند.

این در حالی است که استاندار یزد طی سخنانی در مراسم گرامیداشت سالروز واقعه طبس در سال 1390، موزه در حال احداث در صحرای طبس را موزه ‌ای روباز و تنها حاوی ماکت‌ هایی از واقعه طبس معرفی کرد.

محمدرضا فلاح‌ زاده با بیان اینکه موزه روباز در صحرای طبس و موزه اصلی و سربسته در شهر طبس احداث خواهد شد، اظهار داشت: احداث موزه اصلی در شهر طبس مصوبه دولت است و مسئولان نیز پیگیر آن خواهند بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی سفری که در سال 1389 به مناسبت گرامیداشت سالروز واقعه طبس به این شهرستان داشت، تصریح کرد: باید موزه ‌ای در خور شأن واقعه طبس ایجاد شود‌.

علی لاریجانی بیان کرد: کالبد شکافی و به رخ‌ کشیدن ابعاد و لایه ‌های درونی حادثه طبس برای جوانان بسیار پندآموز است که در این زمینه احداث موزه‌ ای در خور شأن این واقعه در شهر طبس تأثیر بسزایی دارد.

نماینده مردم طبس در مجلس نیز در این مراسم اظهار داشت: برخی مسئولان درصدد احداث موزه در محل وقوع حادثه طبس هستند اما ما امیدواریم این موزه در شهر طبس ساخته شود.

همه مسئولان طبس خواستار احداث موزه در شهر طبس هستند

محمدکریم عابدی افزود: بهتر است موزه‌ ای با آثار به جا مانده از حمله آمریکایی‌ ها به صحرای طبس در خود شهر و موزه بین‌ المللی ماکتی در محل وقوع حادثه احداث شود، چراکه احداث موزه در محل واقعه مشکلاتی را به دنبال دارد و این تصمیم نیازمند بازنگری و انجام کارهای تحقیقی و کارشناسی بیشتری است.

فرماندار شهرستان طبس نیز اظهار امیدواری کرد: هر چه زودتر شاهد راه ‌اندازی موزه طبس که زمینی به مساحت شش هکتار برای آن در نظر گرفته شده و از مصوبه‌ های سفر رئیس جمهور است به صورت یک نمایشگاه بین ‌المللی باشیم.

عزیز بهزادی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران هزینه زیادی کرد تا امروز این نظام در دنیا حرف اول را بزند به همین دلیل باید این نمایشگاه طراحی و احداث شود تا نه ‌تنها در سالروز این واقعه بلکه در تمام طول سال جهانگردان اقصی نقاط دنیا بتوانند از آثار جنایت آمریکا در طبس دیدن کنند.

تأخیر چندین ساله برای احداث موزه ابابیل یا عبرت در طبس در حالی است که غنایم و آثار به‌ جا مانده از واقعه شکست آمریکا در صحرای طبس به دلیل عدم نگهداری صحیح، در حال صدمه دیدن و از بین رفتن است.

غنائم محل نگارش یادگاری ها شد/ غنائم در حال نابودی

بسیاری از این غنائم به محل نوشتن یادگاری بازدیدکنندگان تبدیل شده و اگر این روند ادامه پیدا کند به طور قطع آثار جالبی از واقعه طبس برای آیندگان باقی نخواهد ماند.

به هر حال انتظار می‌ رود مسئولان مربوطه در راستای آغاز احداث این موزه در شهر طبس اقدام جدی کنند تا انشاءالله در آینده نزدیک شاهد افتتاح و بازدید مردم از این موزه باشیم.

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گزارش: مجید عصاری