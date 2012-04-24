به گزارش خبرنگار مهر، این حمام کهنسال در مرکز منشاد و جاده اصلی منشاد به یزد واقع شده و با قدمتی 800 ساله در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

مرد منشاد سالیان سال از این حمام بزرگ و تاریخی استفاده می کردند اما این حمام اکنون به محل انباشت زباله تبدیل شده است.

به علت مهاجرت مردم به شهرها و بی توجهی مسئولان ذیربط، این حمام 25 سال است که به حال خود رها شده و مردم از اینکه حمام غیر قابل استفاده شده، اظهار ناراحتی می کنند زیرا گرمابه اسلامی منشاد، نخستین حمامی بوده که در این منطقه احداث شده و یکی از جاذبه های تاریخی این منطقه به شمار می آید.

ساخت این بنای تاریخی از هنر معماری این مرز و بوم بوده و ظرافت و زیبایی بیرون و داخل آن چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

اکنون به علت جمع شدن حجم زیاد زباله و نخاله های ساختمانی در مقابل درب ورودی حمام، امکان عکسبرداری و فیلمبرداری از داخل حمام وجود ندارد.

مردم منشاد از مسئولان خواستار اقدام فوری برای مرمت گرمابه اسلامی منشاد هستند.