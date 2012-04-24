همدان - خبرگزاری مهر: مدیر فرودگاه همدان گفت: قرارداد احداث ترمینال پروازهای زیارتی، ساختمان برج و تکنیکال بلاک فرودگاه همدان بین شرکت فرودگاههای کشور و پیمانکار مربوط امضا شد.