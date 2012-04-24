علی کیخائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه از نیمه اردیبهشت آغاز می شود.
وی با بیان اینکه 122 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، پیش بینی کرد: عملیات اجرایی این طرح 20 ماه زمان سپری کند.
مدیر فرودگاه همدان اضافه کرد: پروژه احداث ترمینال زیارتی چهار هزار و 510 مترمربع مساحت خواهد داشت.
کیخائی وسعت ساختمان برج و تکنیکال بلاک فرودگاه همدان را دو هزار متر مربع اعلام کرد.
وی تاکید کرد: امضای این قرارداد به منزله تحقق بخشی از اهداف شرکت فرودگاههای کشور مبنی بر جذب اعتبارات استانی برای اجرای پروژه های فرودگاهی است.
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