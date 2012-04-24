ساختار جدید آموزشی از سال تحصیلی آینده در مدارس یزد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم رحیمی نژاد اظهار داشت: ساختار 3+3+6 از سال آینده در مدارس استان یزد به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: در این ساختار دوره بتدایی شش ساله و دوره متوسطه در قالب دو دوره سه ساله تشکیل می ‌شود.

رحیمی ‌نژاد بیان داشت: در این ساختار هر سال محتوای هر پایه تغییر می‌ کند به طوری که سال گذشته پایه اول ابتدایی و امسال پایه دوم و ششم ابتدایی دچار تغییر محتوایی خواهد شد.

405 مدرسه در یزد طرح نهضت قرآنی را اجرایی می کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نهضت ملی حفظ قرآن کریم اظهار داشت: در یزد در سطح کشور رتبه دوم را از نظر میزان استقبال دانش‌ آموزان از این طرح قرآنی داریم.

رحیمی نژاد با اشاره به گسترش مدارس قرآنی و افزایش دو برابری ظرفیت این مدارس در مقایسه با سال گذشته افزود: این مدارس از 220 مدرسه به 450 آموزشگاه قرآنی ارتقاء یافته است.

97 درصد جمعیت یزد با سوادند

وی همچنین با اشاره به فعالیت های نهضت سوادآموزی عنوان کرد: یزد در سال گذشته با 97 درصد باسوادی رتبه نخست را در میان استانهای کشور از آن خود کرد.

رحیمی نژاد با اشاره به فعالیت های حوزه پرورشی بیان داشت: در سال تحصیلی جاری بیش از 12 هزار دانش آموز پایه دوم دبیرستان در دو نوبت به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم رشد افزود: با هدف به روز کردن فرآیند آموزش و پرورش جشنواره بین المللی رشد در یزد برگزار می شود و فیلم های این جشنواره از 9 تا 14 اردیبهشت ماه جاری در استان یزد مرور خواهد شد.

20 درصد مدارس یزد هوشمند شدند/ نیاز به 30 میلیارد تومان برای الکترونیک شدن مدارس یزد

رحیمی نژاد همچنین با اشاره به گسترش مدارس خاص در یزد افزود: در سال جاری توانستیم 20 درصد مدارس را زیر پوشش طرح هوشمند سازی قرار دهیم و هوشمند سازی در پنج سطح نیمه الکترونیک، الکترونیک، نیمه هوشمند، هوشمند و هوشمند پیشرفته تقسیم شد که 20 درصد مدارس استان به صورت نیمه الکترونیک هوشمند سازی شده اند.

وی ادامه داد: برای نیمه الکترونیک شدن مدارس به طور متوسط برای هر کلاس 5 میلیون تومان، بالغ بر 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که با مشارکت اعتبارات ملی و استانی و مشارکت مردم و آموزش و پرورش محقق می شود.

راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در یزد نهایی شد

رحیمی نژاد اظهار امیدواری کرد: تا پنج سال آینده مدارس استان یزد به اهداف هوشمند سازی دست پیدا کنند.

وی همچنین از نهایی شدن دانشگاه فرهنگیان در هر استان خبر داد و افزود: با این اقدام در هر استان دو پردیس پیش ‌بینی شده که در مجموع 25 هزار دانشجو در سطح کشور وارد 64 مرکز آموزش عالی آموزش و پرورش خواهند شد.