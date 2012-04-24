  1. جامعه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۳۹

معاون شهردار تهران خبرداد:

ترخیص واگنهای در گمرک مانده/ ورود 10 رام قطار به خطوط مترو

ترخیص واگنهای در گمرک مانده/ ورود 10 رام قطار به خطوط مترو

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ترخیص واگنهای در گمرک مانده مترو خبر داد وگفت: 10 رام قطار در حال آماده سازی برای ورود به ناوگان است.

سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای افزایش جابه جایی مسافر در خطوط مترو، شهرداری تهران تمام هزینه های ترخیص قطعات در گمرک مانده واگن های مترو را پرداخت کرد و در حال آماده سازی واگن ها هستیم.

وی ادامه داد: همچنین برای افزایش کیفیت خدمات رسانی به مسافران اتوبوسرانی 500 اتوبوس دو کابین وارد خطوط بی. آر.تی می شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به استقبال مردم از خطوط بی. آر.تی تاکید کرد: حجم قابل توجهی از مسافران شبکه اتوبوسرانی را مسافران بی.آر.تی و خطوط تندرو تشکیل می دهند. این درحالی است که تنها 3 درصد از شبکه بزرگ اتوبوسرانی خطوط تندرو است اما این خط حجم زیادی از مسافران را جابه جا می کند.
 

کد مطلب 1584843

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها