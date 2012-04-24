ترخیص واگنهای در گمرک مانده/ ورود 10 رام قطار به خطوط مترو

سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای افزایش جابه جایی مسافر در خطوط مترو، شهرداری تهران تمام هزینه های ترخیص قطعات در گمرک مانده واگن های مترو را پرداخت کرد و در حال آماده سازی واگن ها هستیم.

وی ادامه داد: همچنین برای افزایش کیفیت خدمات رسانی به مسافران اتوبوسرانی 500 اتوبوس دو کابین وارد خطوط بی. آر.تی می شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به استقبال مردم از خطوط بی. آر.تی تاکید کرد: حجم قابل توجهی از مسافران شبکه اتوبوسرانی را مسافران بی.آر.تی و خطوط تندرو تشکیل می دهند. این درحالی است که تنها 3 درصد از شبکه بزرگ اتوبوسرانی خطوط تندرو است اما این خط حجم زیادی از مسافران را جابه جا می کند.

