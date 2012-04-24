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۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

مومنی به مهر خبرداد:

آمادگی برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات در فراهان را داریم

آمادگی برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات در فراهان را داریم

فراهان – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان فراهان از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به صورت تمام الکترونیکی خبر داد.

مجید مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقدمات برگزاری مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شهرستان فراهم شده است.

وی با اشاره به برگزاری تمام الکترونیک انتخابات در این شهرستان گفت: دوره های آموزشی برای هیات های اجرایی و نظارت با حضور کارشناسان سیاسی و انتخابات استانداری استان مرکزی برگزار شده است.

وی  افزود با تاکید برآمادگی بستر و زیر ساخت های مخابراتی لازم برای برگزاری مرحله دوم انتخابات شهرستان افزود: بر اساس دستورالعمل ستاد انتخابات کشور زمان تبلیغات نامزدها در مرحله دوم از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه جاری آغاز و تا ساعت 8 صبح روز 14 اردیبهشت ادامه دارد.
 
وی با اشاره به رقابت دو نامزد در این حوزه انتخابیه گفت: مرحله دوم انتخابات که 15 اردیبهشت ماه جاری در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان همزمان با کشور برگزار می شود
کد مطلب 1584851

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