  1. سیاست
۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۳۲

لاریجانی تاکید کرد:

مقابله حیدری ملت دربرابر نعره‌ صهیونیست ها با تمسک به فرهنگ فاطمی

مقابله حیدری ملت دربرابر نعره‌ صهیونیست ها با تمسک به فرهنگ فاطمی

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز آمریکا و صهیونیست ها سخنان درشت نسبت به ملت ایران می زنند و ملت ایران با تمسک به فرهنگ فاطمی در مقابل نعره های پوچ مقابله ای حیدری را ترتیب می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در ابتدای جلسه امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) ولایت پذیری را کلید رستگاری خواند و گفت: مدینه فاضله اسلامی در تفکر و اعتقاد به ولایت است.

وی با اشاره به فرهنگ مجاهدت، تصریح کرد: در پناه همین ویژگی فرهنگ شهادت در جامعه ما بدل به سپری برای صیانت از حقوق ملت شد.

لاریجانی به سالگرد طوفان طبس و ناکام ماندن آمریکا در حمله به ایران اشاره ، بیان کرد: آمریکا در سال 59 از طریق صحرای طبس به ایران نفوذ کرد تا عوامل خود را نجات دهد.

به گفته لاریجانی اراده الهی صیانت از انقلاب بود و با طوفانی طراحی های دشمن را به شکست کشاند.

وی ادامه داد: امروز آمریکا و صهیونیست ها سخنان درشت نسبت به ملت ایران می زنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آنها می دانند که ملت ایران با تمسک به فرهنگ فاطمه زهرا (س) ملتی مجاهد و فاطمی هستند و در مقابل نعره های پوچ مقابله ای حیدری را ترتیب می دهند.

کد مطلب 1584855

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها