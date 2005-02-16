گروگان ايتاليايي خواستار خروج نظاميان كشورش از عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جوليانا سگرينا كه دوهفته است توسط گروه هاي مسلح عراقي به گروگان گرفته شده است در نواري ويدئويي باحالتي گريان خواستار عقب نشيني نظاميان ايتاليايي از عراق شد.



وي در پيامي گفت : نظاميان ايتاليايي بايد ازعراق خارج شوند ، ديگر براي ملت عراق اين همه رنج كافي است و نبايد بيش از اين رنج ببرند.



در پشت سر اين خبرنگار پلاكاردي با رنگ قرمز نوشته شده است : مجاهدان بدون مرز سازماني است كه رسانه ها آن را ناشناخته معرفي كرده اند .



اين خبرنگار افزود: به من كمك كنيد به خاطر من كاري انجام دهيد، به دولت برلوسكوني فشار وارد كنيد نا نيروهاي ايتاليا را از عراق خارج كند.



اين خبرنگار 56 ساله چهارم فوريه ماه جاري در بغداد ربوده شد .



قرار بود كه امروز پارلمان ايتاليا درباره حمايت مالي از ادامه ماموريت نظامي اين كشور در عراق تا 30 ژوئن تشكيل جلسه دهد.



شايان ذكر است جوليانا ساگرينا خبرنگار 57 ساله ايتاليايي هفته گذشته توسط مهاجمان ناشناس گروگان گرفته شد و گروگانگيران شرط آزادي وي را خروج تمام نيروهاي ايتاليايي از عراق عنوان نموده و تهديد كردند كه در صورت عملي نشدن خواست آنها، وي را مي كشند.

