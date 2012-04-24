درآمدهای دولت 25 درصد افزایش یافت/ واردات 60 میلیارد دلار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شمس الدین حسینی با اشاره به رشد شاخصهای اقتصادی در کشور گفت: بر اساس آخرین آمار سال گذشته 25 درصد رشد صادرات غیر نفتی را شاهد بودیم، ارزش آن از 43 میلیارد دلار عبور کرد.

وی به میزان واردات اشاره کرد و افزود: واردات صورت گرفته اگرچه پاسخ نیازهای کشور را داد اما با مجموعه برنامه ریزی های صورت گرفته ارزش آن با 6 درصد کاهش به 60 میلیارد دلار رسید.

وزیر اقتصاد در خصوص تراز تجاری کشور گفت: تراز تجاری اقتصاد کشور به لحاظ منفی کردن یا خروج نفت، صادرات غیر نفتی و کل واردات نسبت به سال قبلش بهبود یافته است.

حسینی به رشد بازار سرمایه هم اشاره کرد و افزود: بازار سرمایه با رشدی 2 درصدی مواجه بود و با همین نرخ به کار خودش ادامه داد.



وی همچنین اذعان کرد: ارزش بازار به 127 هزار میلیارد تومان رسید که می توان به جرات گفت بازار بورس ما به یکی از بازارهای بزرگ بورس و یا یکی از بازارهای بزرگ سهام دنیا تبدیل شده و این در حالی است که ارزش معاملات بازار فرابورس ما از 8 هزار میلیارد تومان گذشته و ارزش معاملات بورس کالا به 17 هزار میلیارد تومان رسیده است.



وزیر اقتصاد سال گذشته را در حوزه بیمه بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: عملکرد ما در حوزه بیمه در سال 90 بسیار خوب و پررونق بود و توانستیم در 10 ماهه اول سال حدود 47 درصد حق بیمه های تولیدی را افزایش دهیم.



حسینی اظهار کرد: سال 90 از نظر بودجه ای اگر چه با انضباط مدیریت شد اما در عین حال انبساطی بود و به بیان آمارها شاهد رشد شاخصهای اقتصادی بودیم و این از این منظر بسیار مورد توجه است که در بیرون از کشور برخی ها قصد داشتند شایعه پراکنی کنند که دولت در پرداختها دچار مشکل است که این به آنها و دیگران ثابت شد.



براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی تاکید کرد: سال 91 سال به بهره برداری رسیدن حجم فعالیتها و سرمایه گذاری هایی است که در دولتهای نهم و دهم آغاز شده اند.