مجوز تدریس 331 مدرس علوم دینی اهل سنت شمال اعطا می شود

سیدقربان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با ایام بزرگداشت مقام معلم، نخستین مرحله اعطای مجوز تدریس مدرسین مدارس علوم دینی اهل سنت استان های گلستان و گیلان بزودی اعطا می شود.

وی تصریح کرد: مراسم اعطای مجوز تدریس 331 نفر از مدرسین اهل سنت باحضور نماینده مقام معظم رهبری در استان، دبیرشورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور، استاندار و ائمه جمعه و جماعات در 13 اردیبهشت ماه سالجاری درگرگان برگزار خواهد شد.



به گفته حسینی، عملکرد مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور درخصوص اخذ مجوز تدریس در مقایسه با سائر مراکز کشور(غرب، جنوب و شرق) درجایگاه نخست قرار گرفته است.