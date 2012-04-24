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۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۰۰

حسینی:

مجوز تدریس 331 مدرس علوم دینی اهل سنت شمال اعطا می شود

مجوز تدریس 331 مدرس علوم دینی اهل سنت شمال اعطا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز اسلامی شمال کشور گفت: نخستین مرحله اعطای مجوز تدریس 331 مدرس مدارس علوم دینی اهل سنت برگزار می شود.

سیدقربان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با ایام بزرگداشت مقام معلم، نخستین مرحله اعطای مجوز تدریس مدرسین مدارس علوم دینی اهل سنت استان های گلستان و گیلان بزودی اعطا می شود.

وی تصریح کرد: مراسم اعطای مجوز تدریس 331 نفر از مدرسین اهل سنت باحضور نماینده مقام معظم رهبری در استان، دبیرشورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور، استاندار و ائمه جمعه و جماعات در 13 اردیبهشت ماه سالجاری درگرگان برگزار خواهد شد.

به گفته حسینی، عملکرد مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور درخصوص اخذ مجوز تدریس در مقایسه با سائر مراکز کشور(غرب، جنوب و شرق) درجایگاه نخست قرار گرفته است.
کد مطلب 1584874

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