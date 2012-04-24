مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

ایران :

کاهش قیمت‌ها به خودرو رسید

آمریکا حضور در افغانستان را 10 سال تمدید کرد

پاسخ دکتر غلامحسین الهام به تخریب‌ها و سوء برداشت‌ها از یک مصاحبه: اصول تداوم داشته باشد احمدی نژاد همه جا حضور می‌یابد

تفاهم:

همزمان با تحریم شبکه بانکی انجام می‌شود: تبادل محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی

اکونومیست پیش بینی کرد: بدهی‌های خارجی ایران کاهش می‌یابد

تازه ترین تصمیمات ارزی دولت؛ هشدارهای جدید به واردکنندگان با ارز دولتی



تهران امروز:

شوک مصری به صهیونیست‌ها؛ پایان فروش گاز ارزان مصر به اسرائیل مقدمه لغو پیمان کمپ دیوید است؟

عقب نشینی گام به گام اروپا از تحریم

ناکامی هکرها در حمله به وزارت نفت



جام جم :

امنیت کارت‌های بانکی افزایش می‌یابد

حضور تفنگداران دریایی سپاه در جزایر سه گانه ایرانی

رهبر معظم انقلاب: اقتدار عراق در گرو سازندگی و جهاد علمی است



جوان:

تحریم‌ها نردبان اقتدار و اعتلای ایران شده است؛ سردار فدوی: معادلات دشمن را با موشک خلیج فارس تغییر می‌دهیم

رهبر معظم انقلاب در دیدار نخست وزیر عراق: اقتدار عراق در دنیای عرب مایه خرسندی ایران است

شاهرگ انرژی تل‌آویو قطع شد



حمایت:

مقام معظم رهبری تاکید کردند: خرسندی ایران از اقتدار روز افزون عراق

حبس الکترونیکی، از ابداعات قانون جدید

رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: پنجشنبه آغاز رسمی تبلیغات انتخابات



خراسان:

مصر قرارداد صادرات گاز به اسرائیل را لغو کرد

در دیدار با نوری مالکی؛ جلیلی: فرجام نشست بغداد مشروط به درک طرف مقابل از ظرفیت‌های ایران است

افزایش 1/4 درصدی طلاق و کاهش 9/1 درصدی ازدواج در سال 90 نسبت به سال 89

دنیای اقتصاد:

در نشست کارشناسی نمایندگان دولت و مجلس صورت گرفت؛ مناظره بر سر شفافیت بودجه

سارکوزی در آرزوی معجزه؛ اورلاند در راه الیزه

شهرداری تهران اعلام کرد؛ اولتیماتوم به سازه‌های ناتمام



شرق:

در پی حمله "سایبری" تشکیل شد؛ "ستاد بحران" در وزارت نفت

تشکیل استان خلیج فارس به مرکزیت ابوموسی

رقابت "اولاند" و "سارکوزی" به دور دوم کشیده شد؛ در انتظار دوئل



فرهیختگان:

تجدید میثاق رئیس و مسئولان دانشگاه‌های آزاد اسلامی با آرمان‌های امام راحل

رهبر معظم انقلاب در دیدار نوری مالکی: اقتدار عراق مایه خرسندی ایران است

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: دوراندیشی در سیاست خارجی زمینه سازی تحقق اقتصاد بالنده است



قدس:

قاهره قرارداد گاز را با تل‌آویو لغو کرد؛ شوک بزرگ مصر به اسرائیل

یک نماینده مجلس خبر داد؛ درخواست انگلیس برای ترمیم روابط با ایران

شورای پول و اعتبار امروز تصمیم می‌گیرد؛ تاسیس 20 بانک جدید در کشور



کیهان:

ولی امر مسلمین در دیدار نخست وزیر عراق: خروج آمریکا از عراق مظهر اقتدار دولت و ملت این کشور بود

برخی دریافت کنندگان ارز دولتی سردمداران گرانی هستند

سی ان ان: رمزگشایی اطلاعات پهپاد جاسوسی پیروزی بزرگ ایران بر آمریکاست



گسترش:

غضنفری: جای آقای اقتصادی در صدا و سیما خالی است

تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتدار روز افزون عراق در دنیای عرب و منطقه

برنامه‌های امسال معادن و صنایع ملی؛ سال 400 میلیون تنی

ملت ما:

دستور کار جدید مجلس در واکنش به گستاخی امارات؛ تشکیل استان خلیج فارس به مرکزیت ابوموسی

دبیرکل خانه کارگر: 100 هزار کارگر در سال گذشته اخراج شده‌اند

آمار نگران کننده از زبان رئیس سازمان نظام مهندسی: تنها 10 درصد ساختمان‌های ایران بیمه حوادث دارند



وطن امروز:

انتخابات ریاست جمهور فرانسه به دور دوم کشیده شد؛ شکست تاریخی سارکوزی از اولاند

وزیر کشور خبر داد:‌برگزاری رایانه‌ای انتخابات 50 شعبه تهران

بحرین همچنان صحنه تظاهرات مردمی؛ ادامه اعتراضات به فرمول خون

همشهری:

رهبر معظم انقلاب در دیدار نوری مالکی توصیه کردند: ایجاد نهضت جهاد علمی و سازندگی در عراق

با طرح نمایندگان مجلس؛ استان خلیج فارس تشکیل می‌شود

تقدیر رئیس دیوان عدالت اداری از پیشرفت پروژه صدر- نیایش