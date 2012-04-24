به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در خصوص اتفاقات دیدار تیمهای راه آهن شهرری و تراکتورسازی تبریز و حواشی که پیرامون تغییر زمان و مکان این بازی به وجود آمده است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه سه تیم تراکتورسازی، سپاهان و استقلال مدعی کسب عنوان قهرمانی هستند باید بازیهای این سه تیم همزمان برگزار شود و من حتی به مسئولان باشگاه تراکتورسازی نیز گفته بودم تا طی یک درخواست رسمی از فدراسیون فوتبال بخواهند بازی ما با فجرسپاسی نیز همزمان با بازیهای سپاهان و استقلال باشد.
وی که در یک ارتباط تلفنی روی خط برنامه 90 آمده بود، در پاسخ به این پرسش که "پس چرا با تغییر زمان برگزاری دیدار تیمهای تراکتورسازی و پرسپولیس مخالفت نکردید؟"، اظهار داشت: با توجه به اینکه پرسپولیس نماینده ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیاست و بازی حساسی را نیز سه شنبه هفته آینده با تیم الهلال عربستان دارد، به احترام هواداران پرسپولیس با برگزاری بازی خود با این تیم در روز پنجشنبه موافقت کردیم.
قلعه نویی در همین خصوص افزود: حتی برای آنکه پرسپولیسیها پس از بازی به پرواز تبریز - تهران برسند قبول کردیم که بازی ما نیم ساعت زودتر برگزار شود.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی در خصوص اظهارات دایی در مورد تغییر زمان و مکان بازی تیمهای راه آهن و تراکتورسازی مبنی بر اینکه با این کار سه امتیاز به صورت برنامهریزی شده به تیم تراکتورسازی داده شد، خاطر نشان کرد: من به صحبتهای دایی کاری ندارم چون باید به فکر منافع تیمم باشم.
وی با تاکید بر اینکه همزمان بودن بازی تراکتورسازی با بازیهای تیمهای استقلال و سپاهان حق طبیعی آنهاست، تاکید کرد: من در خصوص تغییر مکان بازی به راه آهنیها حق میدهم. خود ما هم در جریان این تغییر مکان نبودیم چون ما هتل المپیک را برای این بازی رزرو کرده بودیم اما وقتی پی بردیم مکان بازی عوض شده به هتل اوین منتقل شدیم.
هنگامی که فردوسی پور قصد داشت با طرح یک سئوال در خصوص این موضوع صحبت قلعه نویی را قطع کند وی خطاب به مجری برنامه 90 گفت: آقای فردوسی پور امشب شما در جریان برنامه به بهانههای مختلف به من متلک گفتید از جمله اینکه به آقای جلالی گفتید خیلی مردی یا در گفتگو با آقای رویانیان گفتید ما در پشت صحنه برنامه 90 علی زیاد داریم. به نظر میرسد امشب خوشمزهتر از همیشه هستید!
وی خطاب به فردوسی پور افزود: اگر قرار است من صحبت کنم اجازه بدهید به صحبتم ادامه داده و وسط حرفم نپرید که متعاقب آن فردوسی پور نیز گفت: " ادبیات شما خیلی جالب نیست " . قلعه نویی نیز بلافاصله پاسخ داد: " ادبیاتم مانند برنامه شماست"!
قلعه نویی با بیان اینکه بازیهای تیمهای مدعی قهرمانی و تیمهایی که خطر سقوط آنها را تهدید میکند باید همزمان باشد، گفت: اگر غیر از این باشد در حق تیم شهرداری تبریز که بازیش را یک روز زودتر با تیم صنعت نفت آبادان انجام داده ظلم شده است.
وی تاکید کرد: سازمان لیگ برتر باید منافع همه تیمها را در نظر بگیرد تا حقی از هیچ تیمی ضایع نشود. تقاضای ما از این سازمان این است که بازیهای تراکتورسازی را با استقلال و سپاهان که نمایندههای ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند هماهنگ کنند نه اینکه آنها را با ما هماهنگ کنند که این موضوع خواسته زیادی نیست و حق طبیعی باشگاه تراکتورسازی است.
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