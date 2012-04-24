درخواست حسینیان برای برکناری مدیر سایت الف/لاریجانی:تذکر شما به مجلس ارتباط ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، روح الله حسینیان نماینده تهران و دبیر کل فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در آغاز جلسه امروز سه شنبه مجلس در تذکری با استناد به بند یک ماده 23آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر رعایت شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از افتخارات این مجلس موضع قاطعانه آن در مقابل استکبار مخصوصا آمریکا بوده و این افتخار همواره شامل حال این مجلس بوده و خواهد بود حتی بنده که از منتقدان رئیس مجلس بودم از مواضع ضد استکباری و غرب ایشان در همه جا تجلیل کردم، اما متاسفانه این مسئله افتخار آمیز آلوده شده است.

وی گفت: آقای توکلی که رئیس مرکز پژوهش های مجلس هستند سایت الف را در اختیار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گذاشتند، آیا وزیر امور خارجه آمریکا پیامی برای ملت ایران دارد؟ آیا می خواهد افتخارات علمی را به ملت ایران تبریک بگوید؟ وزارت امور خارجه آمریکا چه پیامی نسبت به ایران و مردم ایران دارد آیا آنها خودشان رسانه ندارند که آقای توکلی سایت الف را در اختیار آنها قرار دهد؟



وی از رئیس مجلس که امضا کننده حکم توکلی برای ریاست مرکزپژوهشهای مجلس است خواست تا توکلی را به خاطر این خطای فاحش از این سمت عزل کند.



عضو جبهه پایداری در ادامه گفت: لااقل هیئت رئیسه مجلس از این مسئله و این موضوع اعلام برائت کند یا خود آقای توکلی در همین مجلس اعلام کند که من رئیس یا مدیر سایت الف را برکنار و اعلام برائت می کنم.



حسینیان ادامه داد: اگر یکی از رقبای آنها چنین کار خبطی و اشتباهی می کردند اینها چه برخوردی می کردند اما آنها این مسئله را به سکوت گذراندند .



وی ادامه داد: تذکر بعدی من در مورد حضور و غیاب هاست البته بسیار کار خوبی است اسم بنده هم هر روز در حضور خودم خوانده می شود مردم باید بدانند که نماینده شان با تاخیر می آید یا غیبت دارد اما این برخورد نبابد تبعیض آمیز باشد .



وی ادامه داد: آقای زاکانی از اول این مجلس به ندرت شده که در مجلس حضور داشته باشد هر گاه ما پرسیدیم گفتند ایشان برای گرفتن دکترایشان تلاش می کنند و زحمت کشیدند جز امروز که تذکر دادند اعلام غیبت تاخیر درباره او نشده است.



حسینیان گفت: چه مطلبی در کار است آیا آقای زاکانی در ماموریت هستند چرا هیئت رئیسه فقط به یک نفر ماموریت می دهد از هیئت رئیسه خواهش می کنم برای آگاهی مردم تعداد روزهایی که آقای زاکانی در مجلس حضور داشتند به مردمی که دوباره می خواهند نماینده انتخاب کنند اعلام شود که ایشان چند روز در تعهدات خود به مردم وفادار بوده اند البته من می دانم که اداره کردن سایت روزنامه های فاخر و مجلس هم احتیاج به پول و هم احتیاج به وقت دارد برای به دست آوردن پول نیز احتیاج به وقت است و باید بیشتر در بیرون مجلس سرمایه گذاری کنند اما ما هم به مردم تعهد داریم خصوصا اگر برخی آقازاده ها را در خدمت بگیرند برای کوبیدن و زدن نمایندگانی که حاضر نشدند زیر پرچم آنها باشند و تسلیم شوند .



وی مجددا از هیئت رئیسه مجلس خواست نسبت به موضوع اول یعنی سایت الف موضع قاطع خود را اعلام کند و در مسئله دوم نیز اعلام کند که آقای زاکانی چند روز از چهار سال را در مجلس حضور داشته است .



لاریجانی در پاسخ به حسینیان تذکر وی را وارد ندانست و گفت: تذکر شما مربوط به هیئت رئیسه مجلس نیست سایت الف سایت شخصی است و مربوط به سازمان مجلس و مرکز پژوهش ها نیست .



وی درباره غیبت زاکانی گفت ایشان غیبت دارند اما رئیس کمیسیون اصل نود برای او نامه می نویسد و ماموریت اعلام می شود.

لاریجانی ادامه داد: البته من توصیه می کنم همه سر موقع در مجلس حضور داشته باشند چون گاهی مجبوریم به علت نرسیدن تعداد حاضران در جلسه به نصاب لازم جلسه را دیر شروع کنیم.



