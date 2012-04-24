دکتر عظیم حمزئیان در مورد فرهنگ سازی مردم در استفاده از کالاهای داخلی به خبرنگار مهر گفت: فرهنگ سازی در مورد استفاده از محصولات داخلی اولا یک بخش آن به ایجاد حس اعتماد و اطمینان مردم نسبت به کیفیت کالاهای داخلی برمی‏گردد و این را تولید کنندگان و سازندگان محصولات داخلی باید درعمل نشان بدهند و امری عملی است.

وی افزود: یک بخش دیگر هم به تقویت خودباوری و روحیه ملی مردم مربوط می‏شود که از این جهت نقش رسانه‎های گروهی و نخبگان در ایجاد آن بیش از سایر نهادهای دیگر است.

استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان در مورد فرهنگ غلط چشم و همچشمی در ایجاد روحیه مصرف گرایی بویژه استفاده از کالاهای خارجی غیرضروری هم اظهارداشت: فرهنگ چشم و هم چشمی یک فرهنگ مصرف کنندگی است که عموما از سوی تولیدکنندگان کالاهای لوکس به آنهایی که فکر درآمد بیشتری هستند ترویج می شود. آنها با بازاریابی که انجام می‎دهند به جنبه‏های ظاهری و زیباشناسانه کالاها بیشتر توجه می‎کنند از این جهت این فرهنگ باعث بالارفتن مصرف کالاهای خارجی در کشور می‎شود.

مدیرگروه فلسفه و ادیان دانشگاه سمنان وظیفه صداو سیما را در ازبین بردن این فرهنگ غلط اساسی دانست و اذعان کرد: نقش رسانه‎ها عمدتا بیشتر به تقویت جنبه‏های فکری و ذهنی مصرف کنندگان برمی‏گردد که در این زمینه اندیشه‎های باطل را از بین ببرد. بدینگونه که مستقیما به این فرهنگ حمله نکند بلکه باید از زوایای مختلف این فرهنگ غلط را مورد هجوم قرار دهد.

حمزئیان تعلیمات اسلام را در راستای استفاده از امکانات و وسایل به اندازه رفع نیاز ذکرکرد و یادآورشد: هروسیله به اندازه‏ای که نیازمان را تأمین کند باید مورد استفاده قرار بگیرد نه اینکه برای شهرت طلبی و حسن شهرت از آنها استفاده کنیم که این دو از مسائل مذموم در اسلام است.

وی افزود: افراد نباید هویتهای نادرستی را با استفاده از کالاهای غیرضروری برای خود جستجو کنند.

حمزئیان درمورد حفظ هویت خودی و عدم تسلط کافران بر مسلمانان هم در صورت استفاده از کالاهای خارجی گفت: هویت مسلمانان و حفظ حریم آنها و عدم برتری کافران بر مسلمانان از مسائلی است که اسلام شدیدا بر آنها تأکید کرده است. بحث عدم تسلط کافران بر مؤمنان نص صریح قرآن است و شدیدا تسلط کافران بر مسلمانان نفی شده است.