به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر این شهید والا مقام صبح سه شنبه از بهداری سپاه نینوای گلستان به سمت گلزار شهدای امامزاده عبدالله و سپس به سمت پردیس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان انجام شد.

پس از تشییع پیکر مطهر شهید در سطح شهر، مراسم تشییع از میدان بسیج به سمت در وردی و میدان مرکزی پردیس دانشگاه انجام شد.

مراسم استقبال و وداع با این شهید والامقام نیز عصر و شب دوشنبه در گرگان برگزار شد. پیکر مطهر این شهید در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آرام می گیرد.

این شهید معظم در عملیات والفجر هشت در سن 28 سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.