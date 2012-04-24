ثبت 183 واقعه طلاق در دامغان/کاهش 6 درصدی طلاق

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلمانی صبح روز سه شنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان دامغان در سال جاری در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان با اشاره به ثبت 183 واقعه طلاق در دامغان، افزود: این آمار نسبت به سال گذشته از کاهش شش درصدی برخوردار بود.

وی افزود: در سال 89 تعداد ثبت واقعه طلاق در شهرستان دامغان 194 مورد بوده است.

دبیر شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان دامغان اضافه کرد: در سال 90 در شهرستان دامغان 958 مورد واقعه ازدواج به ثبت رسید که در سال قبل آن این آمار عدد 976 مورد بوده است.

ثبت یکهزار و 268 مورد ولادت در شهرستان دامغان



رئیس اداره ثبت احوال شهرستان دامغان تصریح کرد: تعداد واقعه ولادت در سال گذشته در شهرستان دامغان یکهزار و 268 مورد بوده که در سال 89 تعداد واقعه ولادت ثبت شده در این شهرستان یکهزار و 252 مورد بود.

سلمانی خاطر نشان کرد: همچنین 601 مورد واقعه وفات در این شهرستان در سال 90 به ثبت رسید.

وی تعداد موارد ثبت شده واقعه وفات در شهرستان دامغان را در سال 89 تعداد 532 مورد بیان کرد.

امیرعلی، ابوالفضل، امیرحسین، فاطمه زهرا و ستایش بیشترین نام کودکان دامغانی



رئیس اداره ثبت احوال شهرستان دامغان یادآور شد: فراوانی نام ها در سال گذشته در بین مردان امیرعلی، ابوالفضل و امیرحسین و در خانم ها فاطمه زهرا و ستایش بیشترین نام ها را به خود اختصاص داده بودند.

وی به بحث کارت ملی شهروندان اشاره داشت و اظهار داشت: کلیه کارت های ملی شهروندان تا پایان سال 92 اعتبار دارد و بعد از آن کارت هوشمند برای تمامی شهروندان صادر و کارت های ملی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

صدور کارت های هوشمند ملی جهت شهروندان



دبیر شورای هماهنگی ثبت وقایع شهرستان دامغان خاطر نشان کرد: مراحل اجرایی چگونگی صدور کارت های هوشمند از سوی سازمان ثبت احوال کشور جهت شهروندان در حال برنامه ریزی بوده که در این زمینه اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

وی در پایان خواستار همکاری مردم با اداره ثبت احوال شهرستان دامغان در جهت ثبت به موقع وقایع چهارگانه شامل ازدواج، طلاق، ولادت و فوت در موعد مقرر شد.