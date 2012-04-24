دولت قصد دارد قانون هدفمندی را دوساله اجرا کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در بررسی چگونگی نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها که با حضور مسئولان اقتصادی دولت در دستور کار مجلس قرار داشت، گفت: ما از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انتظار کنترل تورم، رکود اقتصادی و نقدینگی در جامعه را داشتیم.

وی گفت: آنچه مهم است مکانیزم اجرای صحیح و دقیق این قانون بود. ما در ماده (1) این قانون دولت را مکلف کردیم قیمت فروش مشتقات نفت تا 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس در فرآیند 5 ساله افزایش دهد اما دولت قیمت بنزین را 700 و قیمت بنزین سهمیه ای را 400 تومان تعیین کرد و در مقایسه با فوب خلیج فارس که 1000 تا 1050 تومان است قرار بود تا 5 سال به 900 تومان برسیم اما در گام دوم اجرای این قانون بحث بر سر افزایش قیمت تا این میزان است.



وی ادامه داد: سئوالی که داریم این است که آیا اجرای فاز دوم به معنای گام نهایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است ؟ مسئولان دولت پاسخ دهند که این مرحله گام دوم یا گام پنجم است؟



حسینی خاطر نشان کرد: فرضیات قانون گذار بر اساس برنامه پنجساله بوده اگر قرار است این قانون دو ساله اجرا شود بهتر است مسئولان بگویند تا مردم و مجلس هم در جریان باشند .



نماینده قروه گفت: قرار بود قیمت برق و گاز طبیعی به لحاظ مناطق جغرافیایی بر اساس قیمت ترجیحی اعمال شود اما روشی که هم اکنون در حال پیگیری است به گونه است که معلوم نیست هر خانوار در روستا چه میزان مصرف داشته چون به این مفهوم است که بار کلی روستا روی یک ترانس می افتد .



حسینی خاطر نشان کرد: موضوع دیگر عدم موازنه بین قیمت حامل های انرژی و محصولات صنعتی و کشاورزی است که اگر این توازن برقرار نشود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نتیجه مطلوبی ندارد.