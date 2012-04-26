شعار امسال درادامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است

دکتر محمد فنایی اشکوری درمورد فرهنگسازی مردم به سمت استفاده از کالاهای داخلی به خبرنگارمهر گفت: ابتدا باید بدانیم که فلسفه نامگذاری شعار سال امسال چیست؟ البته بحثهای زیادی در این زمینه شده است ولی شعارامسال فقط جنبه اقتصادی ندارد بلکه جنبه سیاسی و فرهنگی آن هم قابل توجه است.

وی افزود: ابعاد اقتصادی این شعار که منجر به اشتغال و عدم خروج سرمایه درنتیجه رونق اقتصادی می‎شود غیرقابل انکاراست. تحقق شعار امسال درادامه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت که حضرت آقا بیان فرمودند است. این مباحث همه در توسعه و پیشرفت کشور ضروری هستند. رکن اساسی آن هم اتکا به تولیدات داخلی برای قطع وابستگی به خارج و ایجاد اقتدار برای کشور از این راه است.

استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: از بعد سیاسی علاوه بر اقتدار ملی و عدم وابستگی به خارج این کار باعث می‏شود دشمنانی که برای فشار برما بر مسائل اقتصادی انگشت می‎گذارند (بصورت قطع واردات یا عدم پذیرش صادرات) نقشه‏ هایشان نقش بر آب شود. همچنین رفع مشکل بیکاری در داخل و ایجاد غرور ملی با ایجاد روحیه خودباوری ایرانیان در ساخت محصولات داخلی از جمله استفاده از کالاهای داخلی است.

فنایی اذعان کرد: همه این موارد در صورت ارتقای کیفیت محصولات داخلی امکان پذیر است. اگرکیفیت محصولات داخلی ارتقاء نیابد شعار سال تحقق نمی‏ یابد و پیشرفتی در این خصوص حاصل نمی‏شود. با شعار و نصیحت توسعه ممکن نمی‏شود باید یک نظارت قوی بر ارتقای کیفیت کالاهای داخلی به عمل آید.زیرا مردم بین کالاهای داخلی و خارجی مقایسه می‏کنند. اگر کالاهای داخلی کیفیت پایین و قیمت بالایی داشته باشند کمتر کسی به دنبال استفاده از آنها می‏رود برعکس اگر تولیدات داخلی قیمت و کیفیت مناسبی داشته باشند کمتر کسی به سمت خرید کالاهای خارجی می‏رود.

این محقق و پژوهشگر فلسفه اسلامی تصریح کرد: البته این کارنیازمند فرهنگ سازی است یعنی این فکر غلط که استفاده از کالاهای خارجی برای فرد کلاس و امتیاز محسوب می‏شود از ذهن و ضمیر مردم پاک شود. باید در عمل کارایی محصولات داخلی را به مردم نشان دهیم.

وی درمورد فرهنگ چشم و همچشمی و تفاخر در بین مردم در خصوص استفاده از کالاهای لوکس و غیرضروری خارجی هم گفت: این فرهنگ ریشه در اخلاق و فکر مردم دارد به جای اینکه مردم به ارزشهای حقیقی دل ببندند و به داشتن آنها افتخار کنند وقتی تهی از این ارزشها باشند دلشان را به تجملات و ارزشهای دروغین خوش می‎کنند.

این نویسنده و مترجم درمورد نقش صداو سیما در این باره هم اظهارداشت: نقش رسانه‏ های گروهی بویژه صداو سیما و بویژه سیما و بویژه در ساخت سریالها و فیلمهای سینمایی باید طوری نباشد که قهرمان فیلم از جنس لباس و آرایش و حتی کلامی که رنگ و بوی خارجی می‏دهند استفاده کنند. زیرا این مسائل ناخودآگاه بر ذهن مخاطب تأثیر می‎گذارند. باید این ارزشهای کاذب جای خود را به ارزشهای ملی دهند زیرا با این تمدن ریشه دارما که ثبت جهانی هم شده نیازی به جلب توجه با رنگ و بوی خارجی زدن به خود نداریم. باید خودباختگی به خودباوری تبدیل بشود.

فنایی درمورد تعالیم اسلام در این زمینه هم گفت: تعلیمات اسلام سراسر متناسب با تحقق این حرفهاست. بحث قناعت که با خساست تفاوت دارد یعنی مصرف معقول و تلف نکردن نعمتها از آموزه‏ های اساسی اسلام است. اسراف و تبرج در اسلام نهی شده و بر دل نبستن به دنیا و استفاده صحیح از طبیعت و جلوگیری از تخریب آن در دین تأکید شده است.

وی درپایان یادآورشد: اسلام با تأکید بر ارزشهای معنوی بویژه برتقوا و طهارت و کسب علم و دانش و امور معنوی دیگر زمینه تجمل گرایی و ثروت اندوزی در جامعه را مسدود کرده و کسانی که به این ارزشهای دروغین وابسته‏ اند در اسلام به تکالب از آنها یاد شده یعنی سگانی که در خوردن لاشه مرداری باهم نزاع کنند. رقابت غلط و چشم و هم چشمی فرهنگ نیست بلکه ضد فرهنگ هستند. عقل حکم می‏کند که برای قطع وابستگی به بیگانگان و استقلال اقتصادی از کالاهای ساخت داخل استفاده کنیم این درحالی است که دین روی این مسئله تأکید کرده و اگر هم کسی اعتقاد نداشته باشد بازهم دیدگاههای ملی این مسئله را توجیه می‎کند.