شعار امسال درادامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است

دکتر محمد فنایی اشکوری درمورد فرهنگسازی مردم به سمت استفاده از کالاهای داخلی به خبرنگارمهر گفت: ابتدا باید بدانیم که فلسفه نامگذاری شعار سال امسال چیست؟ البته بحثهای زیادی در این زمینه شده است ولی شعارامسال فقط جنبه اقتصادی ندارد بلکه جنبه سیاسی و فرهنگی آن هم قابل توجه است.
وی افزود: ابعاد اقتصادی این شعار که منجر به اشتغال و عدم خروج سرمایه درنتیجه رونق اقتصادی میشود غیرقابل انکاراست. تحقق شعار امسال درادامه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت که حضرت آقا بیان فرمودند است. این مباحث همه در توسعه و پیشرفت کشور ضروری هستند. رکن اساسی آن هم اتکا به تولیدات داخلی برای قطع وابستگی به خارج و ایجاد اقتدار برای کشور از این راه است.
استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: از بعد سیاسی علاوه بر اقتدار ملی و عدم وابستگی به خارج این کار باعث میشود دشمنانی که برای فشار برما بر مسائل اقتصادی انگشت میگذارند (بصورت قطع واردات یا عدم پذیرش صادرات) نقشه هایشان نقش بر آب شود. همچنین رفع مشکل بیکاری در داخل و ایجاد غرور ملی با ایجاد روحیه خودباوری ایرانیان در ساخت محصولات داخلی از جمله استفاده از کالاهای داخلی است.
فنایی اذعان کرد: همه این موارد در صورت ارتقای کیفیت محصولات داخلی امکان پذیر است. اگرکیفیت محصولات داخلی ارتقاء نیابد شعار سال تحقق نمی یابد و پیشرفتی در این خصوص حاصل نمیشود. با شعار و نصیحت توسعه ممکن نمیشود باید یک نظارت قوی بر ارتقای کیفیت کالاهای داخلی به عمل آید.زیرا مردم بین کالاهای داخلی و خارجی مقایسه میکنند. اگر کالاهای داخلی کیفیت پایین و قیمت بالایی داشته باشند کمتر کسی به دنبال استفاده از آنها میرود برعکس اگر تولیدات داخلی قیمت و کیفیت مناسبی داشته باشند کمتر کسی به سمت خرید کالاهای خارجی میرود.
این محقق و پژوهشگر فلسفه اسلامی تصریح کرد: البته این کارنیازمند فرهنگ سازی است یعنی این فکر غلط که استفاده از کالاهای خارجی برای فرد کلاس و امتیاز محسوب میشود از ذهن و ضمیر مردم پاک شود. باید در عمل کارایی محصولات داخلی را به مردم نشان دهیم.
وی درمورد فرهنگ چشم و همچشمی و تفاخر در بین مردم در خصوص استفاده از کالاهای لوکس و غیرضروری خارجی هم گفت: این فرهنگ ریشه در اخلاق و فکر مردم دارد به جای اینکه مردم به ارزشهای حقیقی دل ببندند و به داشتن آنها افتخار کنند وقتی تهی از این ارزشها باشند دلشان را به تجملات و ارزشهای دروغین خوش میکنند.
این نویسنده و مترجم درمورد نقش صداو سیما در این باره هم اظهارداشت: نقش رسانه های گروهی بویژه صداو سیما و بویژه سیما و بویژه در ساخت سریالها و فیلمهای سینمایی باید طوری نباشد که قهرمان فیلم از جنس لباس و آرایش و حتی کلامی که رنگ و بوی خارجی میدهند استفاده کنند. زیرا این مسائل ناخودآگاه بر ذهن مخاطب تأثیر میگذارند. باید این ارزشهای کاذب جای خود را به ارزشهای ملی دهند زیرا با این تمدن ریشه دارما که ثبت جهانی هم شده نیازی به جلب توجه با رنگ و بوی خارجی زدن به خود نداریم. باید خودباختگی به خودباوری تبدیل بشود.
فنایی درمورد تعالیم اسلام در این زمینه هم گفت: تعلیمات اسلام سراسر متناسب با تحقق این حرفهاست. بحث قناعت که با خساست تفاوت دارد یعنی مصرف معقول و تلف نکردن نعمتها از آموزه های اساسی اسلام است. اسراف و تبرج در اسلام نهی شده و بر دل نبستن به دنیا و استفاده صحیح از طبیعت و جلوگیری از تخریب آن در دین تأکید شده است.
وی درپایان یادآورشد: اسلام با تأکید بر ارزشهای معنوی بویژه برتقوا و طهارت و کسب علم و دانش و امور معنوی دیگر زمینه تجمل گرایی و ثروت اندوزی در جامعه را مسدود کرده و کسانی که به این ارزشهای دروغین وابسته اند در اسلام به تکالب از آنها یاد شده یعنی سگانی که در خوردن لاشه مرداری باهم نزاع کنند. رقابت غلط و چشم و هم چشمی فرهنگ نیست بلکه ضد فرهنگ هستند. عقل حکم میکند که برای قطع وابستگی به بیگانگان و استقلال اقتصادی از کالاهای ساخت داخل استفاده کنیم این درحالی است که دین روی این مسئله تأکید کرده و اگر هم کسی اعتقاد نداشته باشد بازهم دیدگاههای ملی این مسئله را توجیه میکند.
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