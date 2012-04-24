نشست دینی "زمینه های مشترک اسلامی- مسیحی در خاورمیانه» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست باحضور محمدرضا دهشیری معاون پژوهشی و آموزشی این سازمان و سرپرست مرکز گفتگوی ادیان، حجت الاسلام محمد مسجدجامعی، آیت الله سید مصطفی محقق داماد، دکتر آیت اللهی ، یوناتن بت کلیا نماینده آشوری ها و کلدانی ها در مجلس شورای اسلامی، اسقف باربارا ابرهاردز نماینده کلیسای لوتری انگلیکن باواریا/آلمان، اسقف مارنرسای بنیامین اسقف کلیسای شرق آشوری، کشیش نینوس مقدس نیا و جمعی از مسیحیان آلمانی دوشنبه 4 اردیبهشت در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

دهشیری در این نشست گفت: گفتگو راهکایی عمده برای تفاهم شایسته میان رهبران وپیروان ادیان الهی است، به گونه ای که تضارب اندیشه ها موجبات درک متقابل و رفع سوء برداشتها و سوءتفاهم ها را فراهم می آورد.

وی افزود: در واقع گفتگوی سازنده تنها مبادله اطلاعات نیست، بلکه نتیجه آن اصلاح ذهنیتهای طرفین و ارتقا ترازهای معرفتی شرکت کنندگان و پدید آمدن منظرهای تازه برای درک واقعیتها در دو حوزه نظری و عملی است.بنابراین گفتگو محملی برای انتقال معرفت و تصویرهای طرفین از یکدیگر و رهایی از بند برداشتهای نادرست بشمار می آید.

وی در ادامه افزود: جامعه شرق و به ویژه خاورمیانه میراث دار فرهنگها و تمدنهای کهنی بوده است که هر چند از ظهور و بروز آنها هزاران سال می گذرد، لکن از یک نقطه مشترک بر خوردار هستند و آن معنویت گرایی در مورد توحید و یکتا پرستی در دوران پسا ابراهیمی در منطقه بین النهرین و شرق است.

دهشیری گفت: این نشست می تواند ضمن تبیین مسئولیتهای مشترک رهبران و پیروان ادیان الهی در قبال توهین و تخریب به مقدسات و نمادهای دینی زمینه را برای هم اندیشی در باره لزوم تدوین منشور حقوق ادیان فراهم آورد.

وی تصریح کرد: بر این باورم که جوهر ادیان الهی بر محبت و احسان به برادران دینی استوار است و معتقد هستم که اوضاع کنونی خاورمیانه که در آن خشونت و ظلم علیه مردم بیگناه از سوی برخی حکومتهای مستبد اعمال می شود، نیازمند هم اندیشی و هم فکری رهبران دینی است.

وی گفت: خدای ما حاکم بر ماست در کتاب مقدس با خدایی آشنا می شویم که آفرینده و مالک هر چیز است اما مایل است انسان را با محبت به طبع از خود دعوت کند ،هر زانویی را خم و هر زبانی را به کبریایی خویش وادارمی سازد ،اما در رحمانیت انسان را آزاد آفریده است

وی افزود: اقدام پاپ ژان پل دوم در اعلام سالهای پیش از آغاز هزاره سوم بعنوان فرصتی برای توبه کلیسا از اشتباهات گذشته اش عملی فراموش نشدنی است ،او با پس گرفتن حکم محکومیت گالیله در واقع از تمام قربانیان تفتیش عقاید پوزش خواست .پاپ ژان پل دوم رهبری بود که همواره بشریت را به صلح و همزیستی مسالمت آمیز و حل مناقشات دعوت می کرد و همین از او چهره ای ماندگار در تاریخ بجا گذاشت و همه او را مرد خدا شناختند.

دهشیری در پایان خاطرنشان کرد: ایران بیش از سه دهه الگویی برای حکومت دینی و مردم سالاری مذهبی در جهان است.مطابق قانون اساسی ایران ،نژاد ،قوم ومذهب عامل امتیاز و برتری نیستند وبه همین دلیل نگرش تبعیض آمیز در قوانین ،مصوبات و سیاستگذاری های جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و اقلیتهای دینی شناخته شده در ایران، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان هستند که دارای سابقه سکونت طولانی و تاریخی در این کشور بوده وبا دیگر هموطنان خویش همزیستی مسالمت آمیزی دارند و پیروان این مذاهب در انجام فرایض مذهبی خود کاملا آزاد می باشند.

مسجد جامعی نیز در سخنانی اظهار کرد: کلیسای آشوری میراث دار کلیسای فارسی بوده و نقش تاریخی بسیاری داشته، بخشی از ایرانیان در زمان ساسانیان آیین نستوری داشتند و دانشگاه جندی شاپور توسط آنها اداره می شد همان دانشگاهی که بعدها در قرن 2و3 وسیله ایی برای ترجمه متون یونانی به متون عربی شد،دنیای امروز از طریق آنها است که با یونان آشنا هستند.

وی افزود: آنچه برای منطقه خاورمیانه از جمله ایران از مسیحیت در قرون وسطا احساس می کردیم غیر از کلیساهای شرقی مثل کلیسای آشوری و ارمنی که در کشور ایران بودند ،ارتباط با مسیحیت روم شرقی بوده نه مسیحیت لاتینی و برای نمونه اگر نقاشی های مذهبی را نگاه کنیم متأثر از روم شرقی است.

آیت الله محقق داماد نیز در ادامه گفت: به گواهی تاریخ، روابط اسلام و مسیحیت شکلهای گوناگون و فراز و نشیب های مختلفی داشته است،تاریخ نشان می دهد که در نخستین دوره های نهضت اسلامی ظهور پیامبر اسلامی در مدینه این روابط شروع می شود و پس از اندک زمانی دولت اسلامی توسط پیامبر اسلام تشکیل می شود.

بنیامین نیز در سخنانی بیان کرد: در عصر حاضر ادیان بسیاری هستند که با تفکرات و تصمیمات مختلف نقش زندگی انسانهای معتقد در ادیان را ایفا می کنند ،علاوه بر تبعیض نژادی و قومی، مبحث دین موجب افتراق بین انسانها شده و در بعضی از کشورها دین جنبه عبادی خود را از دست داده و سپر سیاسی تلقی می شود و شاید بخاطر تلقین های نادرست و مختلف است که امروز در غرب شیاطین با پرچم آتشین خود چه کفرها که نمی کنند وچه اعمالی که در جهت تخریب دینی انجام نمی دهند. آنها شعار بی دین بمانید و خوب زندگی کنید را سر داده و زندگی خوب را در افکار غلط و اعمال ناهنجار خود خلاصه می کنند..

آیت اللهی نیز تصریح کرد: با توجه به تنش ها و حساسیت های موجود و خطر نا آرامی و جنگ که همواره کشورهای منطقه را تهدید می کند ، رهبران دینی و متفکران الهی می توانند راهبر پیروان خود و جوامع خویش به سوی صلح و آرامش باشند و بر روح تفاهم و درک متقابل بیفزایند.

وی افزود: در این میان اسلام بعنوان دین حاکم بر کل خاورمیانه و آیین مورد اعتقاد قاطع همه ملل و کشورهای منطقه و مسیحیت که در بعضی از کشورها همچون ایران ودر میان برخی اقوام مانند آشوریان از قدمتی 2000 ساله بر خوردار است ،اگر با روح محبت و احترام متقابل در هم آمیخته شود، یقینا پیامدهای نیکو برای همگان به ارمغان خواهد آورد.