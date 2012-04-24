به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قاسم زاده نداف صبح سه شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان اظهارکرد: تا ابتدای مرداد ماه سال جاری فقط فروشندگان البسه مستعمل با رعایت موازین بهداشتی، مجاز به فروش و جمع آوری این کالا هستند.

وی بیان کرد: پس از مهلت تعیین شده فروشندگان البسه مستعمل حتی با داشتن استناد قانونی اجازه فروش در شهرستان بیرجند و محدوده آن را نخواهند داشت.

وی بر لزوم فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخل استان تاکید کرد و بیان داشت: نظارت بر کیفیت تولید کالاهای داخلی نیز باید افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه برخی از تاکسی ها و مسافربرهای شخصی و اتوبوس ها و کامیون ها اقدام به حمل قاچاق کالا می کنند، گفت: نیروی انتظامی باید بدون هیچ گونه اغماضی در این خصوص برخورد کند.

وی با اشاره به فعال بودن سامانه ابطال و جایگزین کردن کارت‌های سوخت آژانس‌ها ادامه داد: در این راستا باید بررسی های لازم انجام شود تا از تخلفات احتمالی در این بخش جلوگیری شود.

قاسم زاده نداف به عملکرد کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بیرجند در سال گذشته اشاره کرد و یادآورشد: در سال گذشته شهرستان بیرجند در مبارزه با قاچاق کالا موفق عمل کرده اما باید در سال جدید نیز با بروزرسانی اطلاعات و ارزیابی دقیق، در روند رو به کاهش قاچاق کالا و ارز شتاب بیشتری ایجاد کند.