به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 80 قطعه شعر کوتاهِ کوتاهِ عاشقانه است که چاپ اول آن را انتشارات فرهنگ ایلیا در سال 1390 منتشر کرد.

شمارگان 1100 نسخه‌ای این کتاب به زودی به پایان رسید ولی رضا کاظمی تصمیم گرفت برای چاپ دوم با ناشر دیگری همکاری کند و به همین چاپ دوم کتاب توسط انتشارات مهر نوروز منتشر شده است.

این کتاب که با ویرایش و طرح جلد جدید به چاپ رسیده است در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب به مخاطبان عرضه می‌شود.

به گفته رضا کاظمی، این چاپ نسبت به چاپ اول مزیت‌هایی دارد از جمله اینکه حذف و اضافاتی برای ارتقای کیفیت شعرها صورت گرفته است.

بهنام زنگی طراحی جلد کتاب را برعهده داشته است و کتاب در شمارگان 1500 نسخه و قیمت 2 هزار تومان در فروردین‌ماه سالجاری به چاپ رسیده است.