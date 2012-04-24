موج گرانی ها به گوجه فرنگی نارمک هم رسید/ مجلس ترمز فاز دوم هدفمندی را بکشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه بررسی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مردم در مساجد به ما به خاطر تورم افسارگریخته اعتراضات شدید دارند و از ما می خواهند اجرای قانون هدفمندی را متوقف کنند.

وی با بیان اینکه افزایش شدید قیمت ها به گوجه فرنگی نارمک هم رسیده، گفت: صدای ملت درآمده است ما اصرار داشتیم در اجرای قانون هدفمندی اصل تدریجی بودن رعایت شود تا دولت نتواند ظرف یک سال کار را تمام کند.

توکلی تصریح کرد: اصرار دولت بر اجرای سریع قانون هدفمندی این بلا را بر سر مردم آورد. اگر تندروی کنیم کار به این بزرگی که دولت اجرا کرد مجبور می شود دنده عقب برود. الان مجلس ترمز آن را می کشد و چاره ای هم نیست.

وی با تاکید بر اینکه تغییر ساختار تولید و صنعت زمانبر است، گفت: اگر به تولید کنندگان و صنعتگران برای تغییر ساختار تولید زمان بدهیم فشارهای تورمی خنثی می شود و بهره وری نیز افزایش می یابد.

توکلی تصریح کرد: عدم پرداخت سهم تولید با این استدلال که عدم افزایش قیمت گازوئیل به نوعی حمایت از تولید کنندگان است باعث تشدید تورم شده است.

وی با اشاره به استدلال دولت در بی اهمیت بودن تعطیلی بنگاه های اقتصادی، گفت: دولت معتقد است تعطیلی بنگاه های اقتصادی اشکالی ندارد و باعث بوجود آمدن بنگاه های اقتصادی جدید با توان بیشتر می شود که این استدلال اساسا اشتباه است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: به اقدامات دولت به خاطر ضربه به تولیدات و توزیع پول نقد میان مردم انتقاد داریم.

توکلی در بیان آمار پرداخت یارانه نقدی به مردم گفت: سال گذشته وزارت اقتصاد آماری منتشر کرد که طبق آن در 14 ماه اول اجرای قانون هدفمندی 45 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه ها شده در حالیکه قرار بود درآمدهای حاصل از اجرای آن قانون بین مردم، بنگاه های اقتصادی تقسیم شود اگر این توزیع انجام می شد تورم به این شکل افزایش نمی یافت اما متاسفانه دولت با پول نقد و منابع بانک مرکزی یارانه نقدی پرداخت کرد و اقتصاد ما را که مستعد به بیماری هلندی بود به این بیماری مبتلا کرد.

وی با بیان اینکه نرخ تورم تولید کنندگان افزایش یافته است گفت: افزایش قیمت تمام شده تولید برای تولید کنندگان حدود 40 درصد است که طبق گزارش دولت 20 درصد این تورم به مردم منتقل شده اما در بلندمدت تمام این تورم به مردم منتقل خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: دولت در کمیسیون تلفیق اعلام کرده که می خواهد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها 135 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند که با این کار قیمت آب هر متر مکعب 350 تومان و قیمت گاز 355 تومان می شود آیا مردم قادر به تحمل این فشار هستند؟ چه اهدافی برای اتخاذ این تصمیمات در نظر داریم؟

وی افزود: کمیسیون تلفیق به دنبال این است که درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی در سال 91 را حدود 72 هزار میلیارد تومان در نظر گیرد اما درآمد واقعی دولت از اجرا یاین قانون تنها حدود 26 هزار میلیارد تومان است.

توکلی تاکید کرد: هر مقدار تفاوت درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی بیشتر باشد دولت از محل های غیر قانونی اقدام به تامین این بودجه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دولت احمدی نژاد هر کاری می خواهد می کند و مجلس هم اقدامی انجام نمی دهد گفت: باید رقم واقعی درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفنمدی در بودجه 91 در نظر گرفته شود.

نماینده تهران خطاب به نمایندگان گفت: ما باید اصرار داشته باشیم که سهم تولید پرداخت شود این حرف های سخیف سرمایه داری که بنگاه های اقتصادی تعطیل شوند اشکالی ندارد قبول نکنید. این استدلال عقب مانده است دولت های غربی و آمریکا نیز به این استدلال عمل نکردند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش ها و بنده سعی کردیم در سال اول این قانون در این رابطه مصاحبه ای نکنیم و گزارشی ندهیم گفت: نمی خواستیم این استدلال از طرف دولت مطرح شود که اجازه نمی دهند قانون اجرا شود.

توکلی افزود: کارهای غیر قانونی دولت باعث تشدید تورم، ایجاد رکود در تولیدات می شود، با مردم صادق باشید، یارانه های نقدی را می توان کاهش داد.

وی افزود: باید دریافت کنندگان یارانه ها را تغییر دهیم تا به طبقات پایین فشار نیاید و طبقات بالا و متوسط نیز بتوانند نیازهای خود را تامین کنند.

این جلسه ادامه دارد.