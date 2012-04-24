به گزارش خبرنگار مهر، معصومه مقیمی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در اولین همایش قابوسنامه که پارسال برگزار شد، مقرر گردید این همایش همه ساله در شهرستان گنبد برگزار شود.

مقیمی ادامه داد: حدود70 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که هیئت داوران جشنواره 41مقاله را پذیرفت و از این تعداد، 22مقاله بصورت پوستر و 19 مقاله نیز بصورت سخنرانی در همایش ارائه شدند.

دبیر علمی همایش قابوسنامه گفت: قرار بود این همایش اسفند ماه برگزار شود که به خاطر برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به فروردین ماه موکول شد.

وی اظهار داشت: محورهای برگزاری همایش قابوسنامه، بررسی تاریخ و جغرافیای عصر عنصرالمعالی، بررسی نسخه های مختلف قابوسنامه، سبک شناسی قابوسنامه، اهمیت کتاب قابوسنامه از جهات تاریخی، اجتماعی، تربیتی، تربیت بدنی، روانشناختی، سیاسی، تاثیر قابوسنامه در ادبیات بعد از خود، منابع عنصرالمعالی در خلق قابوسنامه، قابوسنامه و ادبیات کودکان، تاثیر فرهنگ و زبان ایران باستان و تمدن اسلامی در قابوسنامه و بررسی اندیشه و احوال عنصرالمعالی است.



قابوس نامه، توسط عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر در قرن پنجم هجری نوشته شده و در آن امور گوناگون آداب اجتماعی، تربیت فرزند و آداب مملکت داری را به فرزندش گیلان شاه گوشزد کرده است.