صدور سه هزار مجوز استخدام برای استان تهران/ 1200 مجوز برای فرزندان شاهد و ایثارگر

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله ابراهیمی صبح سه شنبه در نشست شورای اداری استان تهران افزود: بیش از سه هزار مجوز استخدام برای دستگاههای اجرایی در سطح استان صادر شده که این اقدام تا کنون بی سابقه بوده است.

وی افزود: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به عنوان یک رویداد تاریخی و براساس دستور ریاست جمهوری در استان تهران بوده که در آن بیش از 12 هزار نیروی شرکتی در سطح استان تهران در آن تبدیل وضعیت و استخدام شده اند.

1200 مجوز برای فرزندان شاهد و ایثارگر

این مسئول عنوان کرد: یکهزار و 200 مجوز استخدام دیگر نیز مربوط به فرزندان شاهد و ایثارگران و آزادگانی که مدت اسارت آنها بیش از پنج سال بوده است اخذ شده که جزو برنامه های مهمی بوده که به همت استاندار تهران به ثمر نشسته است.

وی ادامه داد: تا کنون تعداد یکهزار و 26 مجوز بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت برای رفاه حال شهروندان در سطح استان صادر شده که این آمار نسبت به استانهای دیگر در نوع خود بی نظیر است.

ابراهیمی تعداد میز خدمت در سال 89 را 211 عدد عنوان کرد و گفت: در سال 90 این میز خدمت به تعداد 329عدد رسیده است.

گفتنی است نشست شورای اداری استان تهران به ریاست مرتضی تمدن استاندار و با حضور تهران معاونان استانداری تهران، مدیران کل استانداری، ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، فرماندهان نظامی و انتظامی در مرکز همایشهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در حال برگزاری است.