کتاب" سیمای زن در اسلام" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه چند جلدی" اندیشه ناب" کوششی است در راستای تبیین مسائل و معارف دینی که در قالب پرسش و پاسخ تنظیم شده و در هر دفتر از آن، به یکی از موضوعات معارف اسلامی پرداخته خواهد شد.

دفتر دوم این مجموعه علاوه بر تبیین برخی از جنبه های شخصیت زنان از منظر دینی اسلام، به پرسشهای مختلف در این زمینه نیز پاسخ می دهد.

این کتاب از 8 فصل اصلی تشکیل شده که در آن، به بیش از 150 پرسش پیرامون مباحث مختلف مربوط به زنان، توسط آیت الله مظاهری پاسخ داده شده است که موضوعاتی همچون خانه و خانواده، پوشش و حجاب، عفاف و روابط دختر و پسر، ازدواج، زن و اجتماع، زن و شبهات، سرالات فقهی و پاسخ به برخی از سرالات پیرامون کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" از جمله آنها به شمار می رود.

کتاب"سیمای زن در اسلام" به همت مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا(س) در 128 صفحه قطع رقعی تنظیم شده و به همراه سایر آثار و تألیفات آیت الله مظاهری در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ارائه می شود.

گفتنی است؛ دفتر اول از مجموعه" اندیشه های ناب" که در سال 1390 تحت عنوان"سیره و فضایل حضرت زهرا(س)" منتشر گردید در ابتدای سال 91 به چاپ چهارم رسید و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر یا تهیه این دو کتاب و سایر اثار آیت الله مظاهری به پایگاه اطلاع رسانی www.Almazaheri.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 4463671 -0311 تماس بگیرند.