به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه امروز سه شنبه در همایش ماهیت تحولات سوریه که در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال برگزاری است سخن می‌گفت با اشاره به تحولات منطقه آن را برآمده از سیاست‌های تحمیلی غرب در کشورهای عربی دانست و گفت: ویژگی‌های تحولات منطقه مردمی بودن وعدم دخالت کشورهای خارجی است. البته برخی از کشورها سعی کرده بودند که آن را برگرفته از حرکت آمریکایی توصیف کنند اما در تونس، مصر، یمن و بحرین دیدیم که مردم خودجوش وارد صحنه شدند و به هیچ حرکتی توجه نکردند.

وزیر سابق امور خارجه افزود: غیر از لیبی دیدیم که همه تحولات مسالمت آمیز بود آن هم به این علت که لیبی ویژگی‌های خاص خود را داشت.

متکی اعلام کرد: بدون شک این تحولات به کشورهای دیگری همچون عربستان، اردن و مراکش نیز خواهد رسید.

این کارشناس ارشد مسایل بین‌الملل با طرح این پرسش که چه تفاوتی بین تحولات سوریه با تحولات منطقه وجود دارد اظهار داشت: اولین تفاوت بدلی بودن حرکت سوریه است چرا که غربی‌ها متوجه شدند که این موج بیداری اسلامی یکی یکی به کشورهای منطقه سرایت پیدا می‌کند. از این رو سعی کردند تحولات بدلی را در سوریه آغاز کنند.

وی گفت: امروز عربستان مدافع دموکراسی شده است و مدام از مردم سوریه حمایت می‌کند. این در حالی است که زنان در این کشور(عربستان) حق رای ندارند و به تازگی پادشاه عربستان اعلام کرده است که می‌خواهیم حق رای به زنان بدهیم . این چه جامعه‌ای است که شما اداره می کنید؟‌!‍

متکی خطاب به مسئولین بلندپایه عربستان گفت: اگر مدافع دموکراسی باشید حکومت آل سعود دیگر باقی نمی‌ماند.

وزیر سابق امور خارجه کشورمان با بیان اینکه عربستان تمام تلاش خود را به کار بست تا مبارک در قدرت باقی بماند خاطرنشان کرد: پس از تحولات مصر اوباما مصاحبه‌ای کرد و در آن مصاحبه خواستار آن شد تا مبارک دیگر در قدرت باقی نماند اما این عربستانی‌ها بودند که مدام بر حضور مبارک در مصر تاکید می‌کردند. برای چه می‌خواستید مبارک در قدر ت باقی بماند؟! چرا به دیکتاتور تونس پناه دادید؟!

متکی در ادامه سخنانش به انتقاد از مواضع ترکیه و اردوغان در خصوص سوریه پرداخت و گفت: معتقدم ترکیه با دخالت در امور سوریه اشتباه استراتژیکی مرتکب شد و این اشتباه دامن ترکیه را خواهد گرفت.