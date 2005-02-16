اميدواريم كه بحران مربوط به برنامه هاي هسته اي ايران كاهش يابد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه پاكستان تايمز، وي در خصوص مشكلات بين ايران و آمريكا بر سرمسائل هسته اي گفت: من در موضعي نيستم كه در مورد سرعت پيشرفت گفتگوهاي ايران و اتحاديه اروپايي قضاوت كنم، اميدوارم تنش موجود از طريق كانالهاي گفتگو و ديپلماتيك حل شود.

سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان گفت: اسلام آباد نقش مستقيمي در كاهش تنش روز افزون بين ايران و آمريكا ندارد ليكن اين كشور بر آن است تا از تلاشهاي جاري سه كشور اروپائي فرانسه، انگليس و آلمان در راستاي يافتن راه حلي صلح آميز براي پايان دادن به اين بحران، حمايت كند.

مسعود خان در ادامه در باره قرارداد لوله گاز ايران نيز گفت: گفتگوهائي در اين باره در جريان است و تنها مربوط به لوله گاز ايران نيست بلكه شامل تركمنستان و افغانستان هم مي شود.