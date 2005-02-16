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۲۸ بهمن ۱۳۸۳، ۲۱:۳۲

سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان:

اميدواريم كه بحران مربوط به برنامه هاي هسته اي ايران كاهش يابد

مسعودخان سخنگوي وزير امور خارجه پاكستان گفت: اسلام آباد اميدوار است تا بحران مربوط به برنامه هاي هسته اي ايران فروكش كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه پاكستان تايمز، وي  در خصوص مشكلات بين ايران و آمريكا بر سرمسائل هسته اي گفت: من در موضعي نيستم  كه در مورد سرعت پيشرفت گفتگوهاي ايران و اتحاديه اروپايي  قضاوت كنم، اميدوارم تنش موجود از طريق كانالهاي گفتگو و ديپلماتيك حل شود.

سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان گفت: اسلام آباد نقش مستقيمي در كاهش تنش روز افزون بين ايران و آمريكا ندارد ليكن اين كشور بر آن است تا از تلاشهاي جاري سه كشور اروپائي فرانسه، انگليس و آلمان در راستاي يافتن راه حلي صلح آميز براي پايان دادن به اين بحران، حمايت كند. 

مسعود خان در ادامه در باره قرارداد لوله گاز ايران نيز گفت: گفتگوهائي در اين باره در جريان است و تنها مربوط به لوله گاز ايران نيست بلكه شامل تركمنستان و افغانستان هم مي شود. 

کد مطلب 158507

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