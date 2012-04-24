تولید گندم در قلعه گنج بر اثر خشکسالی کاهش یافت

کرامت علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته شاهد برداشت سه تا چهار تن گندم از هر هکتار زمین زراعی در قلعه گنج بودیم.

وی ادامه داد: این میزان طی سال جاری به دلیل کمبود بارندگی ها به دو تا سه تن در هکتار کاهش یافته است.

این مسئول با اشاره به آغاز برداشت گندم در این شهرستان گفت: خوشبختانه کیفیت گندم به دست آمده در سال جاری به دلیل آبیاری به موقع مزارع بسیار مطلوب است.

علیدادی با بیان اینکه عملیات برداشت این محصول تا پایان خرداد ماه ادامه دارد گفت: 17 هزار و 500 هکتار از مزارع قلعه گنج زیر کشت گندم قرار دارند.

وی همچنین بر لزوم خرید تضمینی گندم قلعه گنج تاکید و تصریح کرد: مشخص نبودن قیمت گندم باعث نگرانی کشاورزان این منطقه شده است.

این مسئول نبود سوخت را از دیگر مشکلات موجود در این زمینه عنوان کرد و گفت: متاسفانه صاحبان 100 دستگاه کمباین از منطقه خارج شده اند.