مازندران یکی از پتانسیل های بکر احداث گردشگری سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاوه صبح سه شنبه در جلسه کمیسیون گردشگری، سرمایه گذاری و نمایشگاهی استان در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران در ساری افزود: تاسیس شهر سلامت مهم ترین برنامه استان برای رونق صنعت گردشگری در کشور و استان است.

وی اظهار داشت: کشورهایی که سلامت ایجاد می کنند از حوزه گردشگری سلامت درآمد بسیاری کسب کرده اند.

رئیس کمیسیون گردشگری، سرمایه گذاری و نمایشگاهی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه استاندار مازندران بر احداث شهرک سلامت در مازندران اهتمام دارد، تصریح کرد: در صورت تحقق این مهم مازندران سالانه قابلیت یک میلیارد دلار درآمد را از این حوزه خواهد داشت.

کاوه با بیان اینکه مازندران یکی از پتانسیل های بکر احداث گردشگری سلامت در کشور است، یادآور شد: طبیعت بکر و اثرگذار مازندران، قابلیت جذب توریست سلامت را دارد.

وی با اعلام اینکه مازندران هنوز از دارا بودن امکانات بیمارستانی استاندارد معیوب است، افزود: با احداث شهر سلامت می توانیم با جذب پزشکان مجرب، در حوزه گردشگری سلامت، توفیقاتی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مازندران چهارمین استان کشور برای احداث شهر سلامت است، اظهار داشت: دولت هفت هزار میلیارد تومان برای احداث شهرک سلامت در کشور اختصاص داده که مازندران با تخصیص هزار میلیارد تومانی می تواند افق های توسعه ای را در حوزه گردشگری و سلامت به همراه داشته باشد.