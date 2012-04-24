  1. استانها
  2. تهران
۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

محمودی در گفتگو با مهر:

الگو گرفتن از حضرت زهرا(س) جامعه را در برابر مفاسد بیمه کند

الگو گرفتن از حضرت زهرا(س) جامعه را در برابر مفاسد بیمه کند

تهران – خبرگزاری مهر: مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران گفت: الگو گرفتن از حضرت فاطمه زهرا(س) جامعه را در برابر مفاسد بیمه می کند و این الگو نه تنها برای زنان عملی است، بلکه مردان نیز می توانند صفات شخصیتی ایشان را در زندگی سرمشق قرار دهند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضرت فاطمه(س) در طول زندگی کوتاه خود به عنوان دختر، همسر و مادر در شرایط و موقعیتهای مختلف برخوردهای بسیار آگاهانه و هوشمندانه ‌ای داشت و همواره یاوری بی ‌همتا برای حراست از ارزشهای اسلامی بود.

وی بیان داشت: فاطمه زهرا(س) در تقوا، سیاست، دیانت، همسرداری، مادری، ولایت مداری و پاسداری از حریم ولایت همواره الگویی برای زنان عالم است.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: ایشان به عنوان یک همسر، به شایستگی و با مجاهدت و بزرگواری تمام، با امیرالمؤمنین همراه و همگام بود، به طوری که لحظه ای آن حضرت را تنها نگذاشت.

وی یادآور شد: در جامعه امروز که تمام زنان هر کدام به نحوی در جامعه مشغول به کار و فعالیت هستند با حفظ ارزشها به فعالیتهای خود ادامه دهند تا حرمت و احترام زن در جامعه حفظ شود.

 محمودی افزود: ترویج حجاب و صیانت از کرامت انسانی زنان از پیامهای الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا(س) است که باید زنان مسلمان به ویژه زنان ایران به آن توجه داشته باشند.

وی عنوان کرد: همه پیروان حضرت زهرا(س) می توانند از الگو بودن این بانوی بزرگوار در مسائل تربیتی و اجتماعی بهره گیرند.

کد مطلب 1585077

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها