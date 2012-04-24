الگو گرفتن از حضرت زهرا(س) جامعه را در برابر مفاسد بیمه کند

حجت الاسلام سید محسن محمودی به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضرت فاطمه(س) در طول زندگی کوتاه خود به عنوان دختر، همسر و مادر در شرایط و موقعیتهای مختلف برخوردهای بسیار آگاهانه و هوشمندانه ‌ای داشت و همواره یاوری بی ‌همتا برای حراست از ارزشهای اسلامی بود.

وی بیان داشت: فاطمه زهرا(س) در تقوا، سیاست، دیانت، همسرداری، مادری، ولایت مداری و پاسداری از حریم ولایت همواره الگویی برای زنان عالم است.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: ایشان به عنوان یک همسر، به شایستگی و با مجاهدت و بزرگواری تمام، با امیرالمؤمنین همراه و همگام بود، به طوری که لحظه ای آن حضرت را تنها نگذاشت.

وی یادآور شد: در جامعه امروز که تمام زنان هر کدام به نحوی در جامعه مشغول به کار و فعالیت هستند با حفظ ارزشها به فعالیتهای خود ادامه دهند تا حرمت و احترام زن در جامعه حفظ شود.

محمودی افزود: ترویج حجاب و صیانت از کرامت انسانی زنان از پیامهای الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا(س) است که باید زنان مسلمان به ویژه زنان ایران به آن توجه داشته باشند.

وی عنوان کرد: همه پیروان حضرت زهرا(س) می توانند از الگو بودن این بانوی بزرگوار در مسائل تربیتی و اجتماعی بهره گیرند.