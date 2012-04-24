محمد ابراهیم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: همچنین قیمت خرید تضمینی گندم دوروم نیز 4 هزار و 150 ریال تصویب شده است.

وی اظهار داشت: این قیمت‌ها در کارگروه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی متشکل از معاونت اول ریاست جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تصمیم گیری و مصوب شده است.

سهرابی در ادامه گفت: قیمت‌های پایه در نظر گرفته شده برای گندم‌ها بر اساس جدول پاکی و بر مبنای 4 درصد افت مفید و 2 درصد افت غیرمفید برنامه ریزی شده است.

وی افت مفید و غیرمفید سال گذشته را 2 و یک درصد بیان کرد و افزود: این میزان در سال جاری به 4 درصد افت مفید و 2 درصد افت غیرمفید تغییر یافته که این موضوع سبب افزایش میانگین قیمت گندم‌های تحویلی کشاورزان و به نفع آنان خواهد بود.

عضو هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 کشور گفت: برآوردها حامی از خرید 220 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان است.

وی تصریح کرد: 11 مرکز خرید گندم در سطح استان آماده خریداری این محصول از کشاورزان بوده و وجه گندم خریداری شده نیز توسط شعبات بانک سپه در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت خواهد شد.