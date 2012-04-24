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۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

سرهنگ میرفیضی تاکید کرد:

برنامه ریزی برای تامین امنیت انتخابات در گرگان و آق قلا

برنامه ریزی برای تامین امنیت انتخابات در گرگان و آق قلا

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به در پیش بودن انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستانهای گرگان و آق قلا بر برنامه ریزی و اقدامات و فعالیت های پلیس های تخصصی در حوزه مأموریتی خود جهت هر چه بهتر برگزار شدن این انتخابات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود میرفیضی پیش از ظهر سه شنبه در جمع فرماندهان استان، نظم و انضباط را شالوده فعالیت در نیروه های مسلح دانست و گفت: همه فرماندهان و مسئولان انتظامی باید در رعایت دستور العمل های انضباطی و همچنین ارائه الگوی یک پلیس اسلامی به جامعه تلاش کنند.

وی ایمان و اعتقاد به خدا، التزام به ولایت فقیه، تلاش در جهت ارائه خدمات بی منت به مردم و عمل به دستورات سلسه مراتب را از جمله ویژگیهای پلیس جامعه اسلامی دانست.

وی افزود: پلیس مظهر اقتدار جامعه اسلامی است و این اقتدار در مواجهه با قانون شکنان بسیار قاطع و در برابر مردم نیز پلیس مقتدر همراه با عطوفت و مهربانی است.

فرمانده انتظامی استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود بر آمادگی کارکنان در راستای مأموریت های محوله تأکید کرد و افزود: حضور به موقع و مؤثر پلیس در صحنه های جرم افزایش احساس امنیت را در جامعه در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه نیازهای روانی جامعه نشأت گرفته از امنیت اجتماعی حاکم بر جامعه است تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته خوشبختانه امنیت و احساس امنیت خوبی در استان حکمفرماست.

کد مطلب 1585107

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