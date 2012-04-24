برنامه ریزی برای تامین امنیت انتخابات در گرگان و آق قلا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود میرفیضی پیش از ظهر سه شنبه در جمع فرماندهان استان، نظم و انضباط را شالوده فعالیت در نیروه های مسلح دانست و گفت: همه فرماندهان و مسئولان انتظامی باید در رعایت دستور العمل های انضباطی و همچنین ارائه الگوی یک پلیس اسلامی به جامعه تلاش کنند.

وی ایمان و اعتقاد به خدا، التزام به ولایت فقیه، تلاش در جهت ارائه خدمات بی منت به مردم و عمل به دستورات سلسه مراتب را از جمله ویژگیهای پلیس جامعه اسلامی دانست.

وی افزود: پلیس مظهر اقتدار جامعه اسلامی است و این اقتدار در مواجهه با قانون شکنان بسیار قاطع و در برابر مردم نیز پلیس مقتدر همراه با عطوفت و مهربانی است.

فرمانده انتظامی استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود بر آمادگی کارکنان در راستای مأموریت های محوله تأکید کرد و افزود: حضور به موقع و مؤثر پلیس در صحنه های جرم افزایش احساس امنیت را در جامعه در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه نیازهای روانی جامعه نشأت گرفته از امنیت اجتماعی حاکم بر جامعه است تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته خوشبختانه امنیت و احساس امنیت خوبی در استان حکمفرماست.