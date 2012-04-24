چشم امید سارکوزی به راستگرایان افراطی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "نیکلا سارکوزی" به زحمت توانسته راه خود را برای دور دوم انتخابات فرانسه باز کند اما وی برای پیروزی بر "فرانسیس اولاند" نیازمند کسب آرای راستگرایان افراطی فرانسه است.

راستگرایان افراطی فرانسه که حزب آنها با نام جبهه ملی شناخته می شود توانستند در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نتیجه ای قابل توجه بدست بیاورند و "ماری لوپن" نامزد مورد حمایت آنها در این انتخابات پس از اولاند و سارکوزی در رتبه سوم قرار گرفت و این یعنی آنکه حزب راست افراطی فرانسه از هر پنج رای که روز سه شنبه در صندوق ها ریخته شد یکی را تصاحب کرده است.

لوپن و حزب وی که اعتقادات ضد مهاجراتی داشته و معتقد است که فرانسه باید به حضور خود در حوزه یورو پایان دهد، کنترل بر مرزهای فرانسه افزایش بیابد، موضوع مهاجرت های غیرقانونی حل شود، و از اسلامی شدن فرانسه جلوگیری کند.

آسوشیتدپرس در ادامه می نویسد : البته سارکوزی برای کسب آرای راستگرایان افراطی پیش از دور اول انتخابات وارد عمل شده بود و به همین علت بود که روز دوشنبه سخن از اتحاد می گفت.

برهمین اساس، سارکوزی شعارهایی درباره حمایت از هویت فرانسه، تمدن، مرزها، کارگران، جوانان، و بازنشستگان فرانسه سر می دهد و امیدوار است که در دور دوم راستگرایان افراطی به وی رای بدهند.

در دور اول انتخابات، اولاند 28.6 درصد و سارکوزی 27.2 درصد آرا را بدست آورند اما برای پیروزی در دور دوم آنها بیش از 50 درصد از آرا را تصاحب کنند. البته احتمال بسیار زیادی وجود دارد که اولاند بتواند آرای چپگرایان افراطی فرانسه که در دور اول انتخابات به "ژان ملانشون" رای داده بودند را تصاحب کند. ملانشون در دور اول 11 درصد آرا را تصاحب کرده بود.

اما نباید یک نکته را فراموش کرد و آن 9 درصدی هستند که در دور اول انتخابات به "فرانسیس بایرو" رای داده بودند.

برهمین اساس اولاند و سارکوزی راه دشواری را تا انتخابات دور دوم پیش رو دارند و این در حالی است که نظرسنجی ها حکایت از پیروزی اولاند در انتخابات ماه می دارند.