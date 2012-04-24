اعلام آمادگی سازمان اوقاف برای تجدید بنای مسجد حضرت رقیه(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه در این اطلاعیه با بیان لزوم پیگرد قانونی عوامل و مسببان این حادثه تأسف بار توسط مراجع قضایی و دستگاه های ذیربط آمده است:

در اجرای مصوبات هیئت محترم وزیران و ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور مبنی بر تعیین سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان مسئولی پیگیری امور مربوط به ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد کشور و تنها مرجع صدور مجوز احداث مساجد این سازمان آمادگی خود را برای تجدید بنای مسجد مذکور با مشارکت سایر دستگاههای ذیربط اعلام می دارد.

هم چنین در این اطلاعیه سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن تأکید بر لزوم رعایت ضوابط فنی و اصول ایمنی و ساخت سازه های مستحکم و استاندارد در ابنیه عمومی بطور اعم و در مساجد کشور بطور اخص ، خواستار اهتمام ویژه و مشارکت جدی دولت خدمتگزار و کلیه دستگاه های مسئول و خیرین در احداث مساجد مورد نیاز کشور و مرمت و بهسازی کلیه اماکن متبرکه به ویژه مساجد و امامزادگان واجب التعظیم کشور شد.